Burdur ve Isparta valileri yeni görevdeki yıla güvenlik güçleriyle girdi

BURDUR (AA) - Burdur Valisi Ali Arslantaş ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 2020'nin son saatlerinde görevi başında olan polis, jandarma ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında ilk önce Burdur'un Bucak ilçesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret eden Arslantaş, personelin yeni yılını kutladı.

Kent merkezindeki trafik kontrol ve uygulama noktasına giden Aslantaş, burada kendisi bekleyen polis ekiplerinin ve gazetecilerin yeni yılını tebrik etti.

Arslantaş, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında da kolluk kuvvetlerinin 24 saat görev başında olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Milletvekilimiz, emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla kahraman güvenlik güçlerimizle bir arada olmayı arzu ettik. Yeni yılın Burdur'a ve ülkemize hayırlar, güzellikler ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. İnşallah çok kısa bir süre içinde salgının da sonuna geleceğiz, aşı uygulamasıyla ciddi mesafe alacağız. Burdurlulara tedbirlere uyma konusunda gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum."

Arslantaş'a AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil de eşlik etti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gece gündüz görev başında olan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Personelin yeni yılını kutlayan Seymenoğlu, AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi, itfaiye ve zabıta ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıla görev başındaki kamu görevlileriyle girdi.







