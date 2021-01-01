  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur ve Isparta valileri yeni görevdeki yıla güvenlik güçleriyle girdi
Aktüel

Burdur ve Isparta valileri yeni görevdeki yıla güvenlik güçleriyle girdi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 02:06:50 -
Burdur ve Isparta valileri yeni görevdeki yıla güvenlik güçleriyle girdi

BURDUR (AA) - Burdur Valisi Ali Arslantaş ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 2020'nin son saatlerinde görevi başında olan polis, jandarma ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında ilk önce Burdur'un Bucak ilçesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret eden Arslantaş, personelin yeni yılını kutladı.

Kent merkezindeki trafik kontrol ve uygulama noktasına giden Aslantaş, burada kendisi bekleyen polis ekiplerinin ve gazetecilerin yeni yılını tebrik etti.

Arslantaş, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında da kolluk kuvvetlerinin 24 saat görev başında olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Milletvekilimiz, emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla kahraman güvenlik güçlerimizle bir arada olmayı arzu ettik. Yeni yılın Burdur'a ve ülkemize hayırlar, güzellikler ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. İnşallah çok kısa bir süre içinde salgının da sonuna geleceğiz, aşı uygulamasıyla ciddi mesafe alacağız. Burdurlulara tedbirlere uyma konusunda gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum."

Arslantaş'a AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil de eşlik etti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gece gündüz görev başında olan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Personelin yeni yılını kutlayan Seymenoğlu, AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi, itfaiye ve zabıta ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıla görev başındaki kamu görevlileriyle girdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon
Teknoloji

Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon

Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Henüz resmi olarak piyasaya çıkmasa da, AnTuTu ..
Skandal iddia! Bakan Yardımcısı Yavuz o tiyatro için yönetmelik değiştirdi
Gündem

Skandal iddia! Bakan Yardımcısı Yavuz o tiyatro için yönetmelik değiştirdi

Tiyatrolardan Sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye sürekli hak..
Kadir Mısıroğlu yıllar önce Müslümanları böyle uyardı!
Gündem

Kadir Mısıroğlu yıllar önce Müslümanları böyle uyardı!

Kadir Mısıroğlu, yıllar önce yaptığı konuşmasında, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini hatırlatarak Hristiyanlar gibi 'yılbaşı' kutlayan..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay