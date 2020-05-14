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Aktüel

Burdur Valisi Salda Gölünde incelemede bulundu

Vali Şıldak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle birlikte Salda Gölü’nde incelemede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:34:33 -
Burdur Valisi Salda Gölünde incelemede bulundu

Vali Şıldak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle birlikte Salda Gölü’nde incelemede bulundu.


Burdur Valisi Hasan Şıldak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile birlikte Salda Gölü Çevresinde incelemede bulunarak yürütülen çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı. İncelemede Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak ve  TOKİ’den ilgili Daire Başkanı yer aldı.


Heyet, Halk Plajı ve Beyaz Adalar’da planlanan çalışmaları yerinde gördü. İncelemeleri sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Vali Şıldak, Salda Gölü çevresinde doğal yapıyı koruma ve bölgedeki bütün imar kirliliklerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak büyük bir özenle sürdürülen çalışmaları yerinde değerlendirdiklerini belirtti.

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