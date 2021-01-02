  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur Valisi Arslantaş'tan Kovid-19 salgınından sonra flamingolarla ünlü Yarışlı Gölü'ne davet
Aktüel

Burdur Valisi Arslantaş'tan Kovid-19 salgınından sonra flamingolarla ünlü Yarışlı Gölü'ne davet

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:25:10 -
Burdur Valisi Arslantaş'tan Kovid-19 salgınından sonra flamingolarla ünlü Yarışlı Gölü'ne davet

BURDUR (AA) - Burdur Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra vatandaşları, Yarışlı Gölü'ne gelen göçmen kuşların ziyaretini yakından görmeye davet etti.

Vali Arslantaş, sosyal medya hesabından, Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün görüntülerini paylaştı.

"Burdur'un gizli cennetlerinden Yarışlı Gölü" başlığıyla paylaşımda bulunan Arslantaş, "Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız. Kovid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?" diye sordu.

Flamingolar ve diğer göçmen kuşların yer aldığı paylaşımda, Yarışlı Gölü'nün etkileyici görüntüleri dikkati çekiyor.

Yarışlı Gölü, suyu alkali ve tuzlu zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sığ bir göl olduğundan rahat beslenmelerine olanak sağladığı flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Takiyye yaptıkça vurun bunları yüzlerine! Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtümle okumak istiyorum' diyen kıza cevap
Gündem

Takiyye yaptıkça vurun bunları yüzlerine! Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtümle okumak istiyorum' diyen kıza cevap

CHP'li Fikri Sağlar'ın 'başörtülü hakim' sözleri sonrası başlayan tartışmalarda " Başörtüsü takar takmaz, başka bir şey yapar yapmaz o ayrı ..
Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!
Ekonomi

Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!

Sudan’da darbenin ardından kurulan hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

2020'de en çok kazandıran altın oldu
Ekonomi

2020'de en çok kazandıran altın oldu

2020 yılında Ons altın yatırımcısına yüzde 65 kazandırdı. Gram altının yıllık getirisi ise yaklaşık yüzde 56'yı buldu.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay