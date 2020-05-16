  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Aktüel

Burdur Karaaliler Ovasına 5 bin bıldırcın bırakıldı

Bucak İlçesi’ne bağlı Karaaliler Köyünde Köy Muhtarlığı süne ve çekirge gibi tarım ürünlerine zarar veren canlılarla mücadele için yeni bir uygulama başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:50:29 -
Burdur Karaaliler Ovasına 5 bin bıldırcın bırakıldı

Bucak İlçesi’ne bağlı Karaaliler Köyünde Köy Muhtarlığı süne ve çekirge gibi tarım ürünlerine zarar veren canlılarla mücadele için yeni bir uygulama başlattı. Doğada bu küçük canlılar ve haşereleri yiyerek beslenen bıldırcından binlerce üreterek Karaaliler Ovası’ndan tarım arazilerine bıraktı. Toplamda 5 bin adet yavru bıldırcın zirai zararlılarla doğal mücadele çalışması kapsamında Karaaliler Ovası’na bırakılacak.


Düzenlenen bıldırcın salım etkinliğine Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Karaaliler Köy Muhtarı Hasan Uçar ve azalar katıldı. Etkinlik kapsamında tarım arazilerine bırakılan bıldırcınların avcılıkla uğraşan kişiler tarafından avlanmaması istendi. Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel de bu uygulamanın doğal olması bakımından çiftçilere hem üretim hem de maddi anlamda büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek çalışmaya öncülük eden Muhtar Uçar ve ekibine teşekkür etti. Uygulamanın diğer köylere ve çiftçilere de örnek olmasını diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı