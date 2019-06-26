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Burdur Belediyesi 2. Yağlı Güreşleri 17 Ağustos’da yapılacak

-Burdur Belediyesi 2.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:26
Burdur Belediyesi 2. Yağlı Güreşleri 17 Ağustos’da yapılacak

-Burdur Belediyesi 2. Yağlı Güreşleri 17 Ağustos’ da yapılacak. Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, güreşlere 40’ı Türkiye’nin önde gelen müsabakalarında güreşmiş başpehlivanlar olmak üzere toplam 500 güreşçinin katılacağını söyledi.


Burdur Belediyesi 17 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenecek Burdur Belediyesi, 2’inci Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin tarihini belirledi. Konuyla ilgili düzenlenen toplantıya Burdur Belediye Başkan Ercengiz, CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Güreş Organizatörü Erhan Üstündağ, Başpehlivan Savaş Yıldırım ve milli güreşçi Ali Gün katıldı.


Susamlık Tesisleri’ndeki toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Ercengiz, bu yıl ikincisi yapılacak yağlı pehlivan güreşlerinde 40’ı başpehlivan başta olmak üzere yaklaşık 500’e yakın başaltı güreşçinin iştirak edeceğini vurguladı. Geçen yıl 10 bin kişinin takip ettiği Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne bu yıl daha yoğun katılım beklediklerini ifade eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “İlkini geçen yıl 1 Eylül 2018’de Dünya Barış Günü’nde düzenlemiştik. Hem dünya barışının ne kadar önemli olduğuna bir vurguda bulunmak hem de ata sporumuz olan yağlı pehlivan güreşlerinin Burdur’da ilkini gerçekleştirip, bundan sonra geleneksel hale getirebilmek için bir adım atmıştık. Geçen yıl, açıkçası bizlerin de beklediğinden daha fazla ilgi görünce, bu yıl yağlı pehlivan güreşlerimizin organizasyonu ile ilgili çalışmamızı daha erken başlattık. Böylece, Burdur’da güreşecek olan pehlivanlarımızın sözleşmelerini erken yapıp, Burdur’a davet edeceğiz. Burdur’da yapılacak yağlı pehlivan güreşlerinin ulusal anlamda da dikkat çeken sporcuları burada ağırlayacak olması hem de diğer taraftan geçen yıldan edindiğimiz tecrübe ile yurttaşımızın beklentisine karşılık verebilmek için doğrusu işi biraz daha büyütüp daha da bize yakışan hale getirebilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik” dedi.



“Burdur’un tanıtımına katkı sağlayacak”


Bu yıl 17 Ağustos’ta yapılacak olan yağlı pehlivan güreşlerine katılacak 40 başpehlivanın tamamının Türkiye’deki tüm güreşlerde iddialı olan ve Kırkpınar’da başpehlivanlık için güreşen pehlivanlar olduğunu söyleyen Başkan Ercengiz, Burdur’a yakışan bir şekilde organizasyon yapacaklarını söyledi. Ercengiz, şöyle devam etti:


"Organizasyonun Burdur’un tanıtımına katkıda bulunacağına inanıyorum. Bölgemizin temiz çocuklarını, kötü alışkanlıklardan korumak ve spora olan sevgiyi ve yatkınlığı artırabilmek için de bu organizasyonun Burdur’da çok etkili olacağını düşünüyorum. Burdur Ticaret ve Sanayi Odamız bu konuda bize destek oldu, organizasyonumuza sahip çıkarak, katkı verdiler. Türkiye’nin belki de en güzel çayırına sahip bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Burdur Gölü’ne nazır sahada bir tarafından o kuruyup gitmesine üzüldüğümüz göle yeniden dikkat çekmeyi başaracağız.”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:26
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