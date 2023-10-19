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Gündem Burcu Esmersoy milletle böyle dalga geçti! Sözde özür mesajında skandal ifadeler...
Gündem

Burcu Esmersoy milletle böyle dalga geçti! Sözde özür mesajında skandal ifadeler...

Yeniakit Publisher
2023-10-19 22:53:00 - 2023-10-19 23:03:42
Burcu Esmersoy milletle böyle dalga geçti! Sözde özür mesajında skandal ifadeler...

İsrailli oyuncu Gal Gadot'un sosyal medyada yer verdiği, "İsrail'in yanındayım" yazılı paylaşımı beğenen sunucu Burcu Esmersoy, tepkilerin ardından açıklamada bulundu.

Sunucu Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğendi. Tepkilerin ardından hesabından açıklama yapan Esmersoy, hesabının kendi kontrolü dışında olduğunu iddia ederken kullandığı ifadelerle 'özrü kabahatinden büyük' dedirtti.

Saldırıyı yazıp katili söyleyemedi!

Gazze'de yaşananlara üzgün olduğunu belirtirken, 'katilin İsrail' olduğunu söylemekten imtina eden Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm, Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde meydana gelen 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak üzere yaşanan bu korkunç kıyıma ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum. Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre de sebebini anlayamadım. Sosyal medya hesaplarıma tahmin edersiniz ki ofis içinde çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut, bu olaydaki hata her kiminse bulmaya çalışıyorum ama öncelikle durumla ilgili sizlere de açıklama yapmak istedim.

 
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İsrail'in işgalini görmezden gelip bölgede sözde 'barış' istedi

İşgalci İsrail'in bölgede yıllarca akıttığı kan ve yaşattığı zulmü açık açık dile getirmeden sözde barış isteyen Esmersoy, "Çok net bir şekilde söylemek isterim ki (bu konuda benim düşüncem keşke dünya barışını sağlasa) Gazze'de yaşananlar konusunda İsrail ile birlikte durmuyorum. Bunun aksini düşünmek bile beni benliğimden uzaklaştırır. Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş. Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım" ifadelerini kullandı.

Kassam Tugaylarının mücadelesini hedef aldı

Kassam Tugaylarının işgal edilen topraklarını geri alma mücadelesini ise 'savaşın her türlüsüne' ifadesiyle hedef alan Esmersoy, "Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tüm dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı. Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettiğim için sonsuz mahcubum affedin lütfen" mesajını yazdı.

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