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Burası Batman... Taşan kanalizasyondan bebek çıktı!

Batman'da sağanak yağmurun etkili olmasıyla kanalizasyon taştı. Cuma namazına giden vatandaşlar, taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktığını fark etti.

30 Kasım 2018 Cuma 15:05
Burası Batman... Taşan kanalizasyondan bebek çıktı!

Batman Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi’nde sağanak yağmurun yağmasıyla taşan kanalizasyon suyundan bebek cesedi çıktı. Cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Ceset, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Çok üzüldük"

Vatandaş Şehmus Yıldırım, “1-2 saat önce cuma namazına giderken yolda tesadüfen cesetle karşılaştık. Kanalın taşması sonucu gün yüzüne çıktı. Çok üzüldük. Olmaması gereken şeyler bunlar. Olduysa dahi adli mercilere, karakola ya da başka yerlere bildirilip böyle bir şey yaşandı şeklinde anlatılması gerekir. O bebeğin günahına girilmemesi gerekiyordu. Üzüldük Allah rahmet eylesin” dedi.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:05
  1. Batman
  2. Mezopotamya Caddesi
  3. Kültür Mahallesi

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Kanal taştı ve Allah'ın izniyle göründü. Eğer herhangi bir sebepten bir bebek istenmiyorsa camilerin kadınlar ibadet tarafina gözetlenmeyen bölümler yapılsın ve buralara bırakılan bebeklereç her namaz sonrası bakılsın. Eğer bu yavrular öldürülüyorsa bizimde onları koruma sorumluluğumuz vardır. Allah C.C. taksiratlarımızı affeylesin, amin.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Kanal taştı ve Allah'ın izniyle göründü. Eğer herhangi bir sebepten bir bebek istenmiyorsa camilerin kadınlar ibadet tarafina gözetlenmeyen bölümler yapılsın ve buralara bırakılan bebeklereç her namaz sonrası bakılsın. Eğer bu yavrular öldürülüyorsa bizimde onları koruma sorumluluğumuz vardır. Allah C.C. taksiratlarımızı affeylesin, amin.
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