Buralarda denize girecekler dikkat! Fotoğrafları paylaşıldı! Çok ürkütücü
Yaz tatilini iple çeken yerli ve yabancı turistler, Türkiye'nin tatil cennetlerine doğru akın etmeye başladı. Özellikle tatil için İzmir, Antalya, Muğla, Bodrum, Fethiye gibi en çok tercih edilen yaz tatili lokasyonlarını tercih edenlere uyarı niteliğinde bir video paylaşıldı.
Yaz tatilini iple çeken yerli ve yabancı turistler, Türkiye'nin tatil cennetlerine doğru akın etmeye başladı. Özellikle tatil için İzmir, Antalya, Muğla, Bodrum, Fethiye gibi en çok tercih edilen yaz tatili lokasyonlarını tercih edenlere uyarı niteliğinde bir video paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan video, dikkat çekti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kille Koyu'nda çekilen görüntülerde bir vatandaş, elindeki salam dilimlerini denize fırlattı ve görüntüyü yakınlaştırdı. Boyutları çok büyük olmasa da çok sayıda köpek balığının olduğu ve salamları yedikleri görüldü. Video, denize girerken iki kere düşünmek gerektiğini akıllara getirdi.