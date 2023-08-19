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Gündem Buralar nasıl eğlence mekanı! Hemen her gün insanlar ölüyor
Gündem

Buralar nasıl eğlence mekanı! Hemen her gün insanlar ölüyor

Yeniakit Publisher
2023-08-19 12:38:00 -
Buralar nasıl eğlence mekanı! Hemen her gün insanlar ölüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı. Adı "Eğlence mekanı" olan yerlerde hemen her gün meydana gelen olaylarda insanlar hayatlarını kaybediyor.

Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence mekanına gelen şüpheliler ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlilerinden S.T. (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, başka bir güvenlik görevlisi de darp sonucu yaralandı.

Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede 5 müşteri de hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Silahla yaralanan diğer görevli, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine nakledildi.

6 yaralı ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada bulundu.

Ekiplerin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.

Hemen her gün insanlar ölüyor

İzmir'in Çeşme'de yaşanan ölümlü olayın ardından 'eğlence mekanı' olarak tanımlanan yerlerin toplum için ne denli bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adı "eğlence mekanı" olan yerlerde hemen her gün meydana gelen olaylarda insanlar hayatlarını bir hiç uğruna kaybediyor.

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diyarbakırlı

Hanzo manzoların işletme merkezleri olmuş ta ondan. Ticaret Mafia ayaklarıyla yürütülüyor artık.
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