Burak Yörük kimdir? Burak Yörük nereli kaç yaşında? Burak Yörük’ün hayatı, biyografisi!
Oyuncu Burak Yörük, iddiaya göre arkadayıyla seyir halindeyken trafikte tartıştığı İETT otobüs şoförüne saldırdı. İddiaya göre bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen Burak Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Hırsını alamayan Yörük, İETT otobüsünü de yumrukladı. Peki Burak Yörük kimdir? Burak Yörük nereli kaç yaşında? Burak Yörük’ün hayatı, biyografisi.
Burak Yörük kimdir? 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul’da doğan Burak Yörük, 4N1K sinema filmleri ve aynı adlı dizi film projesi ile tanınıp, büyük beğeni toplamıştır. Ardından Baraj dizisinde Tarık karakterine hayat vermiştir. Aşk Mantık İntikam dizisinde Barış karakterini canlandıran Burak Yörük 1.88 metre boyunda, 74 kilo ve İkizler burcudur.
Burak Yörük hangi dizilerde oynadı?
Aşk Mantık İntikam / Çınar / 2021
Baraj / Tarık / 2020
4N1K / Barış / 2018
Ben Onu Çok Sevdim / Aydın Menderes / 2013
2013 – 20 Dakika / Tayfur / 2013
Biz Boşanıyoruz / Cancan / 2004
Burak Yörük hangi filmlerde rol aldı?
Burak Yörük'ün Oynadığı Filmler
4N1K 2 / Barış / 2018
4N1K / Barış / 2017