  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Burak Yörük kimdir? Burak Yörük nereli kaç yaşında? Burak Yörük’ün hayatı, biyografisi!
Biyografi

Burak Yörük kimdir? Burak Yörük nereli kaç yaşında? Burak Yörük’ün hayatı, biyografisi!

Oyuncu Burak Yörük, iddiaya göre arkadayıyla seyir halindeyken trafikte tartıştığı İETT otobüs şoförüne saldırdı. İddiaya göre bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen Burak Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Hırsını alamayan Yörük, İETT otobüsünü de yumrukladı. Peki Burak Yörük kimdir? Burak Yörük nereli kaç yaşında? Burak Yörük’ün hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 09:05:00 - 2022-04-03 09:06:06
Burak Yörük kimdir? Burak Yörük nereli kaç yaşında? Burak Yörük’ün hayatı, biyografisi!

Burak Yörük kimdir? 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul’da doğan Burak Yörük, 4N1K sinema filmleri ve aynı adlı dizi film projesi ile tanınıp, büyük beğeni toplamıştır. Ardından Baraj dizisinde Tarık karakterine hayat vermiştir. Aşk Mantık İntikam dizisinde Barış karakterini canlandıran Burak Yörük 1.88 metre boyunda, 74 kilo ve İkizler burcudur.

Burak Yörük hangi dizilerde oynadı?

 Aşk Mantık İntikam / Çınar / 2021

Baraj / Tarık / 2020

4N1K / Barış / 2018

Ben Onu Çok Sevdim / Aydın Menderes / 2013

2013 – 20 Dakika / Tayfur / 2013

Biz Boşanıyoruz / Cancan / 2004

Burak Yörük hangi filmlerde rol aldı?

 Burak Yörük'ün Oynadığı Filmler

 4N1K 2 / Barış / 2018

4N1K / Barış / 2017

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay