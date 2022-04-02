Burak Yörük kimdir? Burak Yörük kaç yaşında oynadığı diziler hangileri?
Oyuncu Burak Yörük’ün kariyeri, nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Burak Yörük hangi filmlerde oynadı?
Trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldıran Burak Yörük'ün kariyeri merak konusu oldu. Peki, Burak Yörük kim?
Burak Yörük kimdir? Burak Yörük kaç yaşında oynadığı diziler hangileri?
Burak Yörük 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda reklam filmlerinde oynamaya başladı. Oyuncunun anne ve babası ise gazetecilerdir.
Burak Yörük'ün oynadığı diziler:
2002 - Sırlar Dünyası
2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)
2005 - Şeytan
2007 - Dede Korkut Hikâyeleri (Salur Kazan)
2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)
2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)
2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)
2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)
2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)
2020-2021 - Baraj (Tarık Yılmaz)
2021-2022 - Aşk Mantık İntikam (Çınar Yılmaz)
Burak Yörük'ün oynadığı filmler:
2005 - Perde
2017 - 4N1K (Barış Ozansoy)
2018 - 4N1K 2 (Barış Ozansoy)