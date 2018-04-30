Burak Yılmaz'dan Trabzonsporluları üzecek açıklama!

Burak Yılmaz, "Gelmem doğru olandı fakat belki şimdi de gitmem doğru olandır. Başkanımız maliyetli oyunculardan söz ediyor. Sezon sonu oturup görüşeceğiz." diye konuştu. Yıldız golcü Antalyaspor mücadelesinde bir penaltı golü kaydederek takımının 3 puanına katkı verdi.