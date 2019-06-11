Burak Yılmaz’a İtalya’dan sürpriz talip! İtalya Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer listesine aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de transfer döneminin açılmasıyla kulüpler gaza bastı. Siyah beyazlıların golcüsü Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı. İtalyan medyasındaki haberlere göre Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer listesine aldı. 33 yaşındaki milli golcü, geçtiğimiz sezon Kara Kartal'da 15 karşılaşmada 11 gol, 2 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona eriyor.

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