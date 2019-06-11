Burak Yılmaz’a İtalya’dan sürpriz talip!
İtalya Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer listesine aldı.11 Haziran 2019 Salı 15:55
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de transfer döneminin açılmasıyla kulüpler gaza bastı. Siyah beyazlıların golcüsü Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı.
İtalyan medyasındaki haberlere göre Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer listesine aldı.
33 yaşındaki milli golcü, geçtiğimiz sezon Kara Kartal'da 15 karşılaşmada 11 gol, 2 asist kaydetti.
Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona eriyor.
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