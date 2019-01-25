Burak Yılmaz taraftarlara tepki gösterdi Beşiktaş'a olaylı bir şekilde transfer olan Burak Yılmaz, Erzurumspor ile oynanan maçta taraftarlara tepki göstererek tribünlere gitmedi.

Beşiktaş'a transfer süreci 1.5 sezona yayılan ve en sonunda 3 Ocak tarihinde transferi gerçekleşen Burak Yılmaz, 12 yıl aradan sonra siyah beyazlı forma ile taraftarın önüne çıktı. Karşılaşma öncesi bütün takım taraftarlara gidip selamlarken Burak Yılmaz takımdan ayrı bir şekilde geride kaldı. Takım, taraftarları selamladıktan sonra geri dönerken, Burak Yılmaz'ın taraftarlara gitmediği geride kaldığı o anlar objektiflere yansıdı.

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