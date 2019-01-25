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Burak Yılmaz taraftarlara tepki gösterdi

Beşiktaş'a olaylı bir şekilde transfer olan Burak Yılmaz, Erzurumspor ile oynanan maçta taraftarlara tepki göstererek tribünlere gitmedi.

25 Ocak 2019 Cuma 21:48
Burak Yılmaz taraftarlara tepki gösterdi

Beşiktaş'a transfer süreci 1.5 sezona yayılan ve en sonunda 3 Ocak tarihinde transferi gerçekleşen Burak Yılmaz, 12 yıl aradan sonra siyah beyazlı forma ile taraftarın önüne çıktı. Karşılaşma öncesi bütün takım taraftarlara gidip selamlarken Burak Yılmaz takımdan ayrı bir şekilde geride kaldı. Takım, taraftarları selamladıktan sonra geri dönerken, Burak Yılmaz'ın taraftarlara gitmediği geride kaldığı o anlar objektiflere yansıdı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:48
  1. Beşiktaş
  2. Burak Yılmaz

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