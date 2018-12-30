Burak Yılmaz serveti reddetti! İşte yeni takımı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a geri dönüşü kesinleşti.



Tecrübeli futbolcu, menajerine verdiği yetkiyle Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nın cazip teklifini öncelikle kabul etti. Cannavaro'nun çalıştırdığı Çin takımı, Burak Yılmaz'a 5 milyon euroya yakın yıllık ücret teklif etti. Anlaşma için sadece imza beklenirken devreye Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş girdi.

Güneş'i kıramadı

Beşiktaş'ın sözleşme uzatma teklifi yaptığı tecrübeli çalıştırıcı, Burak Yılmaz'la yaptığı görüşmelerde golcü futbolcuyu Beşiktaş'ta oynaması için ikna etti. Burak, Çin ekibinin kendisine yaptığı teklifin yarı fiyatına siyah beyazlı ekipte oynamayı kabul etti.



Burak Yılmaz'ın alacaklarına karşılık Trabzonspor'dan resmi olarak ayrılmasıyla birlikte resmi imzalar önümüzdeki hafta içi atılacak.

Alan'ın yerine gelecekti

Galatasaray, Guangzhou Evergrande'de forma giyen Alan Carvalho ile ilgilenirken golcü isim de takımdan ayrılmak istediğini yetkililere bildirmişti. Bunun üzerine Çin ekibinin hocası Cannavaro, Alan'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Burak Yılmaz'ı listesine almıştı.