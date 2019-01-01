Burak Yılmaz ile her konuda anlaşma sağlandı! 6 Ocak'ta formayı giyiyor

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan tecrübeli santrfor ile tüm şartlarda mutabakata varan Beşiktaş, en geç 6 Ocak’ta imzayı attırmayı planlıyor. Trabzonspor’dan 4 Ocak’a kadar ödeme alamaması halinde serbest kalacak Burak, imza sonrası Antalya’ya giderek Siyah-Beyazlı takımın kampına katılacak.

Beşiktaş, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı çözmek için bir süredir temasta olduğu Burak Yılmaz ile mali konularda mutabakata vardı. Trabzonspor’da kadro dışı bırakıldıktan sonra adı Galatasaray ile de anılan tecrübeli santrfora bu sezonun ikinci yarısı için 1.2 milyon euro, sonrasında ise her sezon için 2.4 milyon euro karşılığında el sıkışan Siyah-Beyazlılar, transferi en geç 6 Ocak’ta imzaya dökecek. İlk etapta konuşulan süre 1.5 yıl. Ancak sözleşmenin 2.5 yıla uzatılma ihtimali de bulunuyor...

Serbest kalacak

Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Trabzonspor’u Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikâyet eden Burak, 4 Ocak’a kadar ödeme alamaması halinde serbest kalacak. Geçmiş alacaklarının ödenmesi halinde resmi olarak kulübü ile sözleşmesi sürecek tecrübeli futbolcu, bu durumda da bonservis sorununu kendisi çözecek. Trabzonspor ile 1.5 yıl daha mukavelesi bulunan 33 yaşındaki golcünün geçmişe dönük 2 milyon euro civarında alacağı bulunuyor. Burak bu parayı alarak ayrılmak istiyor. Ancak Bordo-Mavili yönetim, 2017-2018 sezonu öncesi bonservisine 4 milyon euro ödenen deneyimli oyuncunun sözleşmesini karşılıklı fesh etmek için alacaklarından vazgeçmesini şart koşuyor. Siyah-Beyazlı cephe, bu sorunun transferin resmi olarak başlayacağı 4 Ocak’a kadar çözülmesini umuyor.

Birinci tercih Burak Yılmaz

Teknik direktör Şenol Güneş’in yeniden birlikte çalışmak istemesi nedeniyle santrfor arayışlarında birinci tercih haline gelen Burak’ın imza töreninin hemen ardından Beşiktaş’ın 3 Ocak’ta başlayacak devre arası kampına katılması bekleniyor. Kadro dışı bırakılması nedeniyle ilk yarının son 5 haftasında maç oynamayan tecrübeli oyuncuyu kampta oynanacak hazırlık karşılaşmalarında denemek isteyen Güneş, imzaların olabildiğince erken atılmasını istiyor.

Galatasaray ve Beijign Guoan (Çin) serüvenlerinin ardından 2017-2018 sezonu başında Trabzonspor’a dönen Burak Yılmaz, görev aldığı 32 lig maçında 28 kez ağları sarsmayı başardı. Bordo-Mavili takımın 4 Kasım’da evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından taraftarlarla tartışınca 1 hafta kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu, 9 Kasım’daki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinda görev almadı. 5-0 kaybedilen o maçın ardından ise kaleci Onur Kıvrak ile birlikte süresiz kadro dışı bırakıldı.

Antalya kampında ilk maç Hollanda ekibi ile

Beşiktaş, devre arası kampında 3 hazırlık maçı oynayacak. 3 Ocak’ta Antalya Gloria Sports Arena’da kampa girecek Siyah-Beyazlı takım, 8 Ocak salı günü saat 16.00’da Hollanda ekibi Helmond Sport ile kozlarını paylaşacak. 11 Ocak Cuma günü saat 17.00’de Greuther Fürth (Almanya) ile karşı karşıya gelecek Kara Kartal, 14 Ocak Pazartesi günü de saat 17.00’de de Fenerbahçe’nin de yer aldığı Avrupa Ligi D Grubu’nu zirvede bitiren Dinamo Zagreb’e (Hırvatistan) rakip olacak. Siyah-Beyazlılar bu maçın ardından İstanbul’a dönecek. Sezonun ikinci yarısını Akhisarspor deplasmanında açacak Beşiktaş, 14 Ocak’tan itibaren bu karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.