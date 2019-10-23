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Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? İşte detaylar

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:13
Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? İşte detaylar

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan gelen haber teknik heyeti daha da üzdü. Sağ kasığında kanama tespit edilen yıldız futbolcunun Braga ve Galatasaray maçları dışında 2 lig, 1 Avrupa maçında oynamayacağı öğrenildi.

Burak Yılmaz 5 maç yok

Böylece Burak Yılmaz, Braga ile oynanacak 2 maçın dışında ligde Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında dizi dönen ve ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün yanı sıra deneyimli stoper Ruiz, Brezilyalı sağ bek Douglas ile diz sakatlığı yaşayan Diaby de Galatasaray maçında oynayamayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan Diaby ve Douglas'ın, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:13
  1. Denizli
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Beşiktaş
  5. Burak Yılmaz
  6. Galatasaray

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