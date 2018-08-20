Burak Yılmaz: Bunun için çok çalışmam gerekiyor!

Uzun bir sakatlık döneminin ardından ilk kez Sivas maçında kısa bir süre alan Burak Yılmaz, iki günlük izinde de çalışmalarına devam etti.

Ankaragücü maçına kadar hazır hale geleceği öğrenilen Burak, "Takımıma katkı vermek istiyorum. Bunun için çok çalışmam gerekiyor. Bu sezon hem benim hem de takımım için önemli değişimlerin olacağına inanıyorum" diye konuştu.