0553 313 94 23

Burak Gören: “Tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık”

Tahincioğlu Basketbol Ligi Play Off maçında Ankara Spor Salonunda Türk Telekom seyircisi önünde Fenerbahçe Beko’yu 88-85 mağlup etti.

26 Mayıs 2019 Pazar 20:58
Burak Gören: “Tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık”

Tahincioğlu Basketbol Ligi Play Off maçında Ankara Spor Salonunda Türk Telekom seyircisi önünde Fenerbahçe Beko’yu 88-85 mağlup etti. Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Bizim için ligin son maçı olabilecek bir maçta tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık” dedi.


Müsabaka sonrası basın toplantısına katılan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, “Sene başından bu yana çok ciddi bir basketbol takımı kurduk. Bizim için ligin son maçı olabilecek bir maçta tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık. Ankara’da basketbolu yaşatmak için var olmaya çalıştık. Biz Fenerbahçe ile beşinci maçı oynadık. Özellikle Türkiye Kupası’nda son topta kaybettikten sonra yenebileceğimizi biliyorduk. Sahadaki şartlar eşit olduğu taktirde Fenerbahçe’yi yenebileceğimizi biliyorduk. Çok saygı duyduğumuz çok büyük bir kulübü yenmeyi başardık. İstanbul’da neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Oyuncularımız tebrik ekibimize başkanımıza herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



"Fenerbahçe’ye karşı bu sene 5 maç oynadık en sonunda kazandık"


Türk Telekom takımı kaptanı Kaya Peker, “Biz kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak bakıyorduk. Hem bu sezon oynadığımız basketbol adına hem bu serinin iki maçı adına tabii ki de kazanmak istiyorduk. Maç öncesinde konuştuğumuz detayların hepsini yaptık diyebilirim. Maç öncesinde söz vermiştik bu maçı başkanımız Şükrü Bey için kazanmak istiyorduk. Buradan da galibiyeti ona armağan ediyoruz. Biz Fenerbahçe takımına gerçekten çok saygı duyuyoruz. Bütün oyuncular olarak Fenerbahçe taraftarına da saygı duyuyoruz. Çarşamba günü Fenerbahçe’nin evine gidip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki çok zor bir maç. Fenerbahçe’ye karşı bu sene 5 maç oynadık bugün en sonunda bir tanesini kazanmasını bildik. Kazanırsak Telekom camiası adına önemli bir galibiyet olacak” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 20:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Fenerbahçe sezonu 6. sırada bitirdi
    3. Bülent Korkmaz: “Oyuncularımla gurur..
    4. Almanya'da parti yöneticileri..
    5. Balık avlamak için nehre giren genç..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Giresun'da yakalanan terörist tutuklandı
    8. Cezayir'de eski başbakanlar ve..
    9. Malatya’da depo yangını
    10. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - MKE..
    11. Bursaspor küme düştü
    12. Amasya'da otomobil su kanalına çarptı:..
    13. Balıkesir'de erkek cesedi bulundu
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    16. Ordu’da yangın korkuttu
    17. Belçika'da genel ve bölgesel seçimler
    18. Irak'ta DEAŞ üyeliğiyle suçlanan..
    19. Hazırladıkları raporu Kılıçdaroğlu’na..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    21. Spor Toto Süper Lig’de Aksiharspor’un..
    22. Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu
    23. Fenerbahçe averajı kurtardı
    24. AP seçimlerinde ülkelerin çoğunda oy..
    25. Oğuz Kağan 211 gün sonra sahada
    26. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 -..
    27. Diyarbakır'da cinayet
    28. Bakan Soylu: Artık yoruldum
    29. Fenerbahçe 2019’u kupasız kapattı
    30. Kadıköy’de Mehmet Topal’a tepki
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi