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Burak, Galatasaray'daki gollerini aştı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak, Kasımpaşa maçında fileleri 2 kez havalandırarak Galatasaray'daki gol sayısını geride bırakırken futbol hayatındaki en fazla golü de bordo-mavili takım forması altında kaydetti.

02 Ekim 2018 Salı 11:45
Burak, Galatasaray'daki gollerini aştı

Futbola Antalyaspor'da başlayan Burak Yılmaz, sırasıyla Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giydikten sonra 2009-2010 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu.

Karadeniz ekibinde ilk sezonunda 11 maçta 3 gol atan Burak, ikinci sezonunda 19, üçüncü sezonunda da 33 gol kaydederek gol kralı olup, Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Dört büyük takımın formasını giyen oyuncular arasında olan 33 yaşındaki futbolcu, 3,5 sezonda formasını terlettiği Galatasaray'da 4 farklı kulvarda çıktığı 141 resmi maçta rakip ağları toplam 82 kez havalandırdı.

Golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 105 Spor Toto Süper Lig, 25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 9 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 de TFF Süper Kupa maçında görev aldı. Burak, Süper Lig'de 65 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda 7 gol atarken, TFF Süper Kupa'da ise gol atamadı.

TRABZONSPOR'DA 84 GOL

Burak Yılmaz, Galatasaray'dan Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olduktan sonra 2017-2018 sezonu başında tekrar Trabzonspor'a döndü.

Bordo-mavili futbolcu, iki ayrı dönemde Trabzonspor formasıyla oynadığı toplam 121 resmi maçta 84 gol kaydetti. Golcü oyuncu, bordo-mavili takımda 103 Spor Toto Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Avrupa Ligi, 7 Ziraat Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa maçında forma giydi.

Golcü oyuncu, bordo-mavili takım ile ligde 103 maçta 81, Avrupa kupalarında 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında fileleri 2 kez havalandırarak Galatasaray'daki gol sayısını geride bırakırken futbol hayatındaki en fazla golü de bordo-mavili takım forması altında kaydetmiş oldu.

LİGDE EN GOLCÜ SEZONU TRABZONSPOR'DA

Burak Yılmaz, bir sezonda ligde en fazla golü de Trabzonspor'da attı.

Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'da 2011-2012 sezonunda rakip filelere 33 gol göndererek gol krallığı başarısı gösterdi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:45
  1. Manisa
  2. Eskişehir
  3. Antalya
  4. Burak Yılmaz
  5. Futbol
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. Trabzonspor

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