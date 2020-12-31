  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burak Derneğinden Kudüslülere kış desteği
Aktüel

Burak Derneğinden Kudüslülere kış desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:02:16 -
Burak Derneğinden Kudüslülere kış desteği

İSTANBUL (AA) - Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği, Kudüs'te Kış Destek Projesi kapsamında yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye kışlık giyim, battaniye ve soba yardımında bulundu.

Burak Derneğinden yapılan açıklamada, Kudüslü Müslümanlarla dayanışma amacıyla Kudüs'te Kış Destek Projesi düzenlendiği bildirildi.

Kudüslü Müslümanların bir yandan İsrail işgali diğer yandan Kovid -19 salgını ile mücadele ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail işgalinin neden olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik ambargolar hayatın her alanını olumsuz yönde etkilemektedir ve bu nedenle Kudüslüler için hayat çok daha zor geçmektedir. Mescid-i Aksa savunmasını kış aylarında da sürdüren Kudüslü kardeşlerimizi her kış olduğu gibi bu kış da unutmadık, kış destek projesi kapsamında toplanan yardımlar ile onlara umut ve mutluluk vesilesi olduk. İş ve çalışma hayatının kısıtlı olduğu ve ekonomik anlamda birçok zorluklar yaşayan Kudüs halkı için yardımlarımız bundan sonra da aralıksız devam edecektir."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...

İsrail'in Ankara'da görev yapan diplomatı Roey Gilad, Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklamada bulundu.
23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'
Gündem

23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'

Zonguldak'ta dönerci dükkanı işleten Erkan Cinbir adlı esnaf, tam 23 kez kural ihlalinden dolayı ceza yese de bildiğini okumaya devam ediyor..
İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın
Gündem

İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın

Daha önce zinayı överek milletin değerlerine dil uzatan eski manken Deniz Akkaya, zihniyet yapısını bir kez daha sergiledi. Katıldığı bir p..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay