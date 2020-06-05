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Aktüel

Bünyan’da camilerde ikinci cuma namazı kılındı

Bünyan’da, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:24:49 -
Bünyan’da camilerde ikinci cuma namazı kılındı

Bünyan’da, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.


Covid-19 tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Bünyan’da vatandaşlar, cuma namazı için mahalle meydanları ve camileri doldurdu. Cuma namazı için Büyüktuzhisar mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Bu hafta yine hemşehrilerimizle yan yana saf tutmanın feyzini yaşadık. Cuma namazımızı B.Tuzhisar mahalle meydanında hemşehrilerimizle maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde birlikte eda ettik. İnşallah hep birlikte tedbiri elden bırakmayarak kısa zamanda kucaklaşacağımız, toka yapacağımız, safları daha sıkı tutacağımız günlere kavuşacağız" dedi. Meydanlar ve camilerin girişinde vatandaşlara maske ve dezenfektan veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.


Seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.

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