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Bünyan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilçe protokolü Atatürk anıtına çelenk sundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:48
Bünyan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilçe protokolü Atatürk anıtına çelenk sundu.


Bünyan ilçe merkezinde düzenlenen törene Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Karabudak ,Cumhuriyet Savcısı Selçuk Özbey, Emniyet Müdürü Cumhur Özalp, ile ilçe protokolü ve şehit yakınları katıldı. Program Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Ömer Şahin ve Belediye Başkanı Özkan Altun kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Kaymakam Ömer Şahin verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında; "Bugün bizler için çok önemli bir gün kurtuluşumuzun günü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere onların çabaları ile emekleriyle vatanımız düşman işgalinden kurtulmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Bu mücadele bitmemiştir devam ediyor. Biz de üzerimize düşen görevleri vatanımız ve milletimiz için yapmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer bayramınız kutlu olsun" diye konuştu. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da; "Bugün 97’yılını kutladığımız 30 Ağustos Zafer bayramımızda bütün şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.


Tören sonunda Kaymakam Şahin ve Başkan Altun esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:48
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