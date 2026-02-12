Bünyan için OSB hamlesi! Hulusi Akar’dan destek sözü
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi için Ankara’da temaslar sürüyor. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, projeye ilişkin talepleri TBMM’de Hulusi Akar’a iletti.
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kurulması hedeflenen Organize Sanayi Bölgesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önceki dönem Millî Savunma Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.
Gerçekleştirilen ziyarette, Bünyan’a kazandırılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi’nin ilçenin ekonomik kalkınmasına, istihdamın artmasına ve bölgesel gelişime sağlayacağı katkılar ele alındı. Başkan Metin, OSB’ye ilişkin talepleri ve beklentileri Akar’a iletti.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Akar’ın projeye ilişkin destek sözü verdiğini belirterek, "İlçemizin geleceği adına büyük önem taşıyan Organize Sanayi Bölgesi hedefimiz için Ankara’da temaslarımızı sürdürüyoruz. Sayın Bakanımıza ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bünyan’ımızın gelişimi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Metin, Bünyan’ın üretim, istihdam ve yatırım merkezi haline gelmesi adına atılan her adımın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Sevdamız Bünyan" dedi.