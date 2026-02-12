  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Önce şeytanları kovdu! Mustafa Çiftçi görevine ayet ile başladı: Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım… TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya! 28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı İstanbul itfaiyesine hiza! Akit yazdı halay gitti CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu Mahkemeden emsal karar! 'Suça sürüklenen çocuk' bahanesini bitirecek hamle Utanç tablosu! CHP’li kadın vekilden çocuk tacizcisine destek CHP’den akıllara zarar eylem: Bu kafaya göre çocuklu suçlular hapse konulmamalı! Barış umutlarına 129 İHA’lı darbe: Masada müzakere sahada katliam!
Kobi Bünyan için OSB hamlesi! Hulusi Akar’dan destek sözü
Kobi

Bünyan için OSB hamlesi! Hulusi Akar’dan destek sözü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bünyan için OSB hamlesi! Hulusi Akar’dan destek sözü

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi için Ankara’da temaslar sürüyor. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, projeye ilişkin talepleri TBMM’de Hulusi Akar’a iletti.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kurulması hedeflenen Organize Sanayi Bölgesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önceki dönem Millî Savunma Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

 

Gerçekleştirilen ziyarette, Bünyan’a kazandırılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi’nin ilçenin ekonomik kalkınmasına, istihdamın artmasına ve bölgesel gelişime sağlayacağı katkılar ele alındı. Başkan Metin, OSB’ye ilişkin talepleri ve beklentileri Akar’a iletti.

 

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Akar’ın projeye ilişkin destek sözü verdiğini belirterek, "İlçemizin geleceği adına büyük önem taşıyan Organize Sanayi Bölgesi hedefimiz için Ankara’da temaslarımızı sürdürüyoruz. Sayın Bakanımıza ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bünyan’ımızın gelişimi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Başkan Metin, Bünyan’ın üretim, istihdam ve yatırım merkezi haline gelmesi adına atılan her adımın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Sevdamız Bünyan" dedi.

Denizli OSB yönetiminden Vali Köşger’e ziyaret
Denizli OSB yönetiminden Vali Köşger’e ziyaret

Kobi

Denizli OSB yönetiminden Vali Köşger’e ziyaret

Sanayide su yönetimi dijitalleşiyor! KBÜ’den Bartın OSB’ye stratejik destek
Sanayide su yönetimi dijitalleşiyor! KBÜ’den Bartın OSB’ye stratejik destek

Kobi

Sanayide su yönetimi dijitalleşiyor! KBÜ’den Bartın OSB’ye stratejik destek

Sungurlu OSB’de kritik gündem!
Sungurlu OSB’de kritik gündem!

Kobi

Sungurlu OSB’de kritik gündem!

Dünya devlerinin rotası Adana’ya kırıldı! Bekir Sütcü’den AOSB müjdesi: "Güvenin adresi biziz"
Dünya devlerinin rotası Adana’ya kırıldı! Bekir Sütcü’den AOSB müjdesi: "Güvenin adresi biziz"

Avrupa

Dünya devlerinin rotası Adana’ya kırıldı! Bekir Sütcü’den AOSB müjdesi: "Güvenin adresi biziz"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23