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Yaşam Bünyamin Sürmeli canlı yayında açıkladı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Yaşam

Bünyamin Sürmeli canlı yayında açıkladı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Bünyamin Sürmeli, ‘İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Kar yağışı ne kadar sürecek?’ sorularının cevabını canlı yayında verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 14:25:00 -

‘İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Kar yağışı ne kadar sürecek?’ sorularına yanıt veren Bünyamin Sürmeli ‘Yarın öğleden sonra akşam saatlerine doğru İstanbul’un sınırları içerisine kar girmeye başlıyor. Arkasından akşam gece şehir geneline yayılacak. Şu anda beyaz örtü yapabilecek yerler; Anadolu yakasında Aydos çevreleri, Avrupa Yakası’nda da; Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt çevreleri bu alanda beyaz örtü yapabilecek. Diğer alanlarda ise bir kar yağışı olarak göreceğiz’ dedi.

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