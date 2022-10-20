Bunun neresi Türk?

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda PKK mensubu 17 terörist daha öldürüldü.

Algı operasyonu

Örgütün siyasi kolu HDP'nin başını çektiği güruh, öldürülen teröristler üzerinden büyük bir algı operasyonuna girişti.

Mehmetçik'in, teröristleri öldürdüğü operasyonda 'kimyasal silah' kullandığını öne süren HDP'ye bir destek de Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan geldi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın yayın organına konuşarak, örgütün Türk askerinin kimyasal silah kullandığına dair iftiralarına destek verdi.

TSK'yı suçladı

TTB Başkanı Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Soruşturma çağrısı yaptı

Fincancı, Türkiye'nin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini de söyledi.