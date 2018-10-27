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Bunun adı namussuzluk! İçindeki paraları açıp kaçtılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü'nün kıyısında bulunan Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'ne ait dürbünlerin hazneleri kırılarak, içerisindeki madeni paralar çalındı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:07
Bunun adı namussuzluk! İçindeki paraları açıp kaçtılar

Sapanca Gölü sahilindeki Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'ne ait, manzara izleme dürbünlerinin hazneleri, kimliği belirsiz kişilerce kırılarak, içerisindeki madeni paralar çalındı. Sabah balık tutmak için sahile gelenler, derneğe gelir sağlamak amacıyla konulan 2 dürbüne zarar verildiğini görüp, polise haber verdi.

Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Genel Başkanı Fehmi Tantan, dernek üyeleri ile birlikte olay yerine gelerek inceleme yaptı. Dürbünlerde parmak izi çalışması yapan, Mobese kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:07
  1. Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği
  2. Manzara dürbünleri
  3. Sapanca gölü
  4. hırsızlık
  5. dürbünlerdeki paraları alıp kaçtılar

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