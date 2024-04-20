Bunun adı mucize! Hayata tutundu: Kalbini böyle taşıyor

Dünyada 600, ülkemizde ise 12 milyon diyabetli bulunuyor. Yahya Tan da bu milyonlarca diyabet hastasından biri. Ancak Tan diyabetten önce, kalp hastalığıyla mücadele ediyordu. 2017 yılında yapay kalp cihazı takılmıştı. Kalp pili takılması için 2021 yılında hastaneye gittiğinde ise tip 2 diyabet olduğunu öğrendi. İnsülin kullanması gerekiyordu. Böylece hayatını kolaylaştıracak yapay kalbinin yanında yapay pankreas cihazı da kullanmaya başladı. Koluna takılan bir başka cihaz sürekli kan şekerini ölçerken, yapay pankreas cihazı ise gerektiğinde insülin pompalıyor. “Tıp teknolojileri hayatımı kolaylaştırdı” diyen Yahya Tan, biyonik yaşamını şu sözlerle özetledi: “Kalp yetmezliği nedeniyle 2017 yılında yapay kalp cihazı takıldı. Yapay pankreas ise 2021 yılında takıldı. Kalp pili için hastaneye yatmıştım ancak değerlerim çok yüksek çıkınca tip 2 diyabet hastası olduğum söylendi. Hem kalp pili hem yapay pankreas cihazı takıldı bunun üzerine. Ancak çok memnunum. Günlük rutin işlerimi yapabiliyorum. Hiçbir dezavantajı yok. Tıp teknolojileri hayatımı kolaylaştırdı.”

3 KADEMELİ KONTROL

Acıbadem Uluslararası Diyabet Yüksek Teknoloji Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. M. Temel Yılmaz da bu özel hastasına yapılan uygulamalar hakkında şu bilgileri verdi: “Kapalı şeker ölçümü yapan sistemler yaklaşık 5 yıldır kullanılıyor. Riski, teknolojinin aksaması ile ilgili olabilir. En fazla kişiye insülin vermez ve sistemi durdurur ama genel olarak çok ciddi alarm sistemleri var. İnsan hayatı söz konusu olduğu için 3 kademeli kontrol sistemleri var. Yüksek teknoloji bu riski minimalize etmiş.”

UZAKTAN KUMANDA

Peki sürekli şeker ölçüm cihazı ne ve nasıl çalışıyor? Prof. Dr. Yılmaz şöyle anlatıyor: “Geleneksel glikoz ölçüm aletlerinin zorluklarını ortadan kaldıran ve her iki-üç dakikada bir kan şekerini ölçebilen sistemlerle, hasta, izni olduğu takdirde diyabet ekibi tarafından 24 saat takip altında tutuluyor. Bu cihazlar ani kan şekeri düşüklüğünde (hipoglisemi) veya ani kan şekeri yüksekliğinde size ya da sağlık ekibine ve sizi izleyen yakınlarınıza alarmla uyarı gönderebiliyor. Sağlıklı insan pankreasının insülin salgı dinamiğine en yakın olan sistem de sürekli insülin infüzyon pompa sistemleri. İnsülin pompaları, kablolu ve yeni kuşak cilde yapışan ‘patch’ olmak üzere 2 gruba ayrılıyor. Bu sistemlerle, en az 3 gün enjeksiyon yapmadan bazal ve bolus insülini uzaktan kumandayla vermek mümkün.”

SESSİZ PANDEMİ DİYABET

Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre; Diyabet Dünya Sağlık Örgütü tarafından sessiz pandemi olarak adlandırılıyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 20 saniyede bir ayak, diyabet nedeniyle kesiliyor. Yani uzuv kaybına neden oluyor. Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, “Diyabetin yüksek artışının arkasında insülin direnci var. Diyabet iyi izlendiği zaman insan hayatını hiçbir şekilde etkilemeyen bir hale getirilebiliyor. Ülkemizde 12 milyon diyabetli var. Yapılan araştırmalar, ülkemizde diyabetin görülme sıklığının her 10 yılda bir yüzde 100 oranında arttığını gösteriyor. Üstelik artış hızı dünya ortalamasının 2 katı, Avrupa ortalamasının da 3 katından fazla. İyi tedavi edilmediğinde damarlara, dokulara ve organlara hasar veren diyabet, sürekli kontrol altında tutulması gereken bir hastalık” diyor.