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Gündem

Bunun adı "eko-felaket!" İstanbul’da 26 yıl sonra tankerle su kuyruğu dönemi başladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ'nin 60 saate yakın süredir su veremediği Şile'de halk duruma isyan etti. Vatandaşların tepkisi üzerine su tankeri ile su dağıtan belediyeye AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan tepki geldi. Şenocak "İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:36:00 -
Bunun adı "eko-felaket!" İstanbul’da 26 yıl sonra tankerle su kuyruğu dönemi başladı

İstanbul Şile'de farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde 60 saate yakındır su verilmediği belirtilerken, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tankerden su almak için sıraya giren Şileliler böyle görüntülendi. Halk suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "CHP'li İBB'den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul'a bu kabusu yaşatan Başkan'a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmadan önce su kuyruğuna giren vatandaşlardan bir kare.

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Yorumlar

Şeref Kazan

Çatlasanızda patlasanızda Zındıkoğluyla herşey daha güzel olacak
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abdrhman

ne demiş chpkk daima geriye şey ileriye gideceksin. herhalde vitesi yanlış takmışlar. geri viteste arabaları geri gidiyor.
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