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Medya Bunu yapmak dinen günah değilmiş! Rezalet ki ne rezalet
Medya

Bunu yapmak dinen günah değilmiş! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-09-16 12:15:00 -
Bunu yapmak dinen günah değilmiş! Rezalet ki ne rezalet

Sözcü’nün gözü toprağa bakan yazarı Rahmi Turan, şimdi de ilahiyatçılığa soyundu.

Sözcü’nün gözü toprağa bakan yazarı Rahmi Turan, şimdi de ilahiyatçılığa soyundu. “Kadınların kısa şortlarla voleybol oynamaları ve erkeklerin onları seyretmelerinin dinen günah olmadığı” yönünde “fetva(!)” veren Turan, skandal yazısında özetle şunları kaydetti:  

"Ülkemizde bin bir sorun var… İnsanlarımız çok bunaldı. Neredeyse Afganistan düzeyine indik. Sıkıntılarımız öylesine büyük. Böyle kara bir tablo içinde A Milli Kadın Voleybol takımımız zaferleriyle bizi sevindiriyor, mutlu ediyor.

Brüksel’de Avrupa Şampiyonu olduktan sonra milli marşımızı tüm dünyaya dinlettiler, gurur duyduk. Fakat yobaz kafalar millete bu sevinci çok görüyor.

Halkı Allah ile aldatanlar, din adına yine ahkâm kesip karalama kampanyası açtılar. “Kadınların kısa şortlarla voleybol oynamaları ve erkeklerin onları seyretmeleri dinen günahtır!” dediler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlâhiyat Fakültelerinde gerçek hocalar, din sosyologları, kelamcısı, fıkıhçısı bu ilkelliğe ne diyor? Dini yıpratan böyle saçmalıklar eskiden de vardı ama bu kadar yaygın değildi. Günümüzde zirveye çıktı. Çünkü, kontrol yok, denetim yok, tam tersine teşvik var!"

 

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Yorumlar

Gültekin

Rahmi Turan'a sormak lazım, tabi bilgisi varsa; kısa şort ile şampiyon olan kızlarımıza, bu başarısını ebedi dünyada ne gibi faydası olacak?, alkış tuttuğunuz bu bayan kardeşlerimizi ebedi alemde ateşe hazırlıyorsunuz, bunun farkında mısınız?, örtününüz ayetini onlara hatırlatarak, spor yapmasına yardımcı olsanız kötü mü olur? sizler inanmıyorsanız bu durumlar size normal gelebilir, ama hiç kimsenin ebedi alemini karartmaya hakkınız yok.

Adil

Papazlar bile böyle fetva veremezler.
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