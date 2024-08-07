Bunu yaparsanız Samsung’tan size 1 milyon dolar ödül!

Günümüzde teknoloji devlerinin en büyük önceliklerinden biri, kullanıcı verilerinin ve cihaz güvenliğinin korunması olarak dikkat çekiyor: Özellikle yapay zeka modellerinin iyice gelişmesiyle veri güvenliği iyice önemli bir hâl alırken, Güney Kore devi Samsung, yeni dönemde beyaz şapkalı hackerlara ve yetenekli yazılımcılara servet değerinde ödüller vermeyi vadediyor.

Samsung, ödül programını detaylandırdı

Samsung’un 2017 yılında başlattığı Mobil Güvenlik Ödül Programı (Mobile Security Rewards Program) bu güne değin etik ve beyaz şapkalı hackerlara ve yazılımcılara toplamda 5 milyon doları bulan ödül dağıttı.

Sadece geçtiğimiz yıl içerisinde 113 araştırmacıya toplam 827 bin dolar ödeme yapan şirket, en yüksek ödülü ise TASZK Security Labs isimli siber güvenlik firmasına yapmıştı. Firma, uzaktan saldırılara olanak tanıyabilecek güvenlik açıklarını tespit ederek Samsung’a bildirmiş ve ödül kazanmaya hak kazanmıştı.

Samsung, Galaxy AI gibi yapay zeka odaklı çözümlerine ağırlık vermesiyle birlikte bir ödül programı daha başlattı. Samsung Mobil Yapay Zeka Güvenliği adı verilen bu yeni ödül programıyla, yeni yazılım teknolojilerindeki olası güvenlik açıklarını tespit eden kişilere rekor ödüller verilmesi planlanıyor.

Ödül kazanmak için ne yapmalısınız?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüksek yetkili hedeflerde keyfi kod çalıştırma

Kullanıcı veri tabanına erişerek tam kullanıcı verisinin çıkarılması

Cihaz kilidini kırma

İzinsiz uygulama yükleme

Cihaz koruma sistemlerini aşma.

Samsung’un milyarlarca kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, yazılımlarındaki bir güvenlik açığının potansiyel zararı, verilen ödülün yanında hiçbir şey diyebiliriz. Bu anlamda eğer yazılımcılığa ilginiz varsa veya hal-i hazırda mesleğinizse yukarıdaki maddeleri değerlendirebilirsiniz.

Son olarak şunu ekleyelim: İzinsiz kaynaklardan uygulama yüklemelerini engelleyen “Auto Blocker” özelliğini atlatmayı başarırsanız ve bunu Samsung’a ispatlarsanız, herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan 100 bin dolar ödül alabilirsiniz.