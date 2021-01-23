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Dünya "Bunu kimse tahmin edemezdi" dedi ve ekledi: Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var
Dünya

"Bunu kimse tahmin edemezdi" dedi ve ekledi: Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, 30 sene önce Türkiye'nin dünya pazarlarına silah satabileceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini ifade ederek, "Türkiye, sadece savunma sanayisini değil tüm endüstrisini geliştirdi, Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 18:06:00 -
"Bunu kimse tahmin edemezdi" dedi ve ekledi: Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, 30 sene önce Türkiye'nin dünya pazarlarına silah satabileceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini belirterek, "Türkiye, sadece savunma sanayisini değil tüm endüstrisini geliştirdi, Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı.

Uruskiy, Den gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna ve Türkiye savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk tecrübesinin son senelerde başardıklarına bakarak oldukça gelecek vadedici olduğunu dile getiren Uruskiy, Türkiye'nin sadece savunma sanayisini değil, tüm endüstrisini bir bütün olarak geliştirdiğine dikkati çekti.

Uruskiy, 30 yıl önce Türkiye'nin dünya pazarlarına silah satabileceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini söyleyerek, bugün ise Türkiye ile eşit ortaklar olarak çalıştıklarını ve Türkiye'den öğrenebilecekleri çok şey olduğunu belirtti.

Türkiye ile ADA tipi korvet üretimi için anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Uruskiy, ilk korvetin Türkiye'de, kalanlarının ise Ukrayna'da üretilmesinin beklendiğini ifade etti.

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Yorumlar

Türkiyem

Dikkat edelim deknolojimizi caldirmiyalim
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alper

bunu bütün dünya biliyorda içimizdeki hayinler anlamadı daha kendini satmış chp zihniyeti halla gözü kör
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