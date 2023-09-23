Bunu ilk kez duyacaksınız! Sinan Burhan Akşener’in planını açıkladı

Gazetemiz yazarı Sinan Burhan TV 100 kanalında katıldığı programda İYİ Parti’nin yerel seçim stratejisini açıkladı. Burhan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in projesinin "kazanamayacak adaylarla seçime girmek” olduğunu iddia etti.

Meral Akşener’in açıklamaları sonrası Sinan Burhan, aldığı bir bilgiye göre Akşener’in seçimlerden önce İmamoğlu ve Yavaş’ın Türkiye’yi yönetecek, kazanacak aday olarak gösterdiğini, Şimdi ise bu iki isme Ankara ve İstanbul’u vermediğini söyleyerek, bu açıkça bir senaryodur, projedir, dedi.

Akşener Türkiye’de her ilde aday çıkaracak ama bu kazanamayacak adaylar olacak diyen Sinan Burhan, Akşener’in Ankara’da Adnan Beker adayımız değil açıklaması üzerine, "Adnan Beker ile meclis üyeliği yaptım. Adnan Beker sosyal karşılığı en yüksek olan bir isim ama Akşener kazanamayacak adaylarla seçime gideceği için Mansur Yavaş’ı zorlamayacak bir aday gösterecek" dedi.

Eskişehir’de aday gösterecekleri ismin Melih Aydın olduğunu ve Yılmaz Büyükerşen karşısında şansı olmadığını söyleyen Burhan, Ankara’da da Yetkin Öztürk isminin konuşulduğunu ifade etti.

Antalya’da İYİ Parti’nin adayı olarak Nesrin Ünal isminin geçtiğini ama kazanamayacak aday olduğunu, Milliyetçi muhafazakâr kesimin Ünal’a oy vermeyeceğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sinan Burhan, “Akşener’in Ankara ve İstanbul’daki projesi CHP’ye kazandıracak. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’ndan Ankara’da Mansur Yavaş’tan, Antalya’da Muhittin Böcek’ten vazgeçmeyecek. Tavşan adaylarla seçime gidecek. Meral Akşener Türkiye’nin her yerinde seçime girecek ama kazanamayacak adaylarla” dedi.