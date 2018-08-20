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Bunu da yaptılar! Oto farelerinin şaşırtan taktiği

Çaldıkları araçları şasi numaralarını değiştirerek satan hırsızlık şebekesinin otomobilleri cami otoparklarına çektiği ortaya çıktı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:32
Bunu da yaptılar! Oto farelerinin şaşırtan taktiği

İstanbul'da çaldıkları otomobilleri şasi numaralarını değiştirerek satan bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda, 3 şebeke üyesi yakalanıp gözaltına alınırken çalıntı olduğu belirlenen 5 araç ele geçirildi.

Şebekenin çalıp daha sonra şase numaralarını değiştirdiği otomobillerin yakalanmaması içinse araçları cami otoparklarına çektiği ortaya çıktı.

 

POLİSE İHBAR GELDİ

Asayiş şube müdürlüğüne gelen bir telefon ihbarında Beykoz'da yaşayan Emrah Y.'nin çalıntı otomobillerle dolaştığı belirtildi. İhbarda şüphelinin dolaştığı çalıntı otomobillerin marka ve modelleri de belirtildi. Bu ihbar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek ihbarda söz edilen sokağa gitti. Yapılan incelemede sokakta üzerine sahte plaka takılan iki araç ele geçirildi. Polis kısa sürede yakınlarda oturan özel güvenlikçi Emrah Y.(40)'ı gözaltına aldı.

MOTOR VE ŞASİ NUMARALARI DEĞİŞTİRİLMİŞ

Polis sorguladığı Emrah Y.'nin araçları Serdar Y. ve Furkan O. adlı kişilerden aldığını tespit etti. Bunun üzerine bu kişilerin peşine düşüldü. Kısa süre içinde ulaşılan bu kişilerin içinde yakalandığı otomobilinde çalıntı olduğu ve motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.

ÜZERLERİNDEN KONTAK ANAHTARI ÇIKTI

Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen bu kişilerin üzerinden iki adet kontak anahtarı çıktı. Beykoz'da bir caminin otoparkına bırakılan iki otomobilinde çalıntı olduğu ve üzerlerine sahte plaka takıldığı tespit edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN CAMİYİ KULLANMIŞLAR

Polis ekipleri kısa sürede ele geçirilen 5 otomobilin Tokat, Maltepe, Bağcılar'dan çalındığını tespit etti. Şüphelilerin çalıp sahte plaka taktıkları otomobilleri dikkat çekmemek için özellikle cami otoparklarına çektikleri öğrenildi. Daha önceden polise geliş kaydı olmayan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:32
  1. İstanbul
  2. Tokat
  3. Maltepe
  4. Bağcılar

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