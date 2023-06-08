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Gündem Bunu da yaptılar! İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldı
Gündem

Bunu da yaptılar! İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-08 20:51:00 - 2023-06-08 20:53:29

İstanbul Şişli'de bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'nde LGBT'liler için tuvalet açıldı. Erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu bölümde kapıda bulunan LGBT'nin sembolü gökkuşağı dikkat çekti.

İstanbul Şişli'de bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'nde aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı.

Vatandaş kameraya aldı

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.

Hem kadın hem de erkek sembolü var

Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı.

"Büyük düşün" yazısı dikkat çekti

Öte yandan tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.

Kaynak: İHA
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