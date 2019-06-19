Bunu da gördük! Kemalist Doğu Perinçek’ten mesihlik iddiası

Hasan Çelik Yeniakit.com.tr

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten tuhaf yazı. Kendisi için “Mesih” diyen bir zatın sözlerine hak verdiğini belirten Perinçek, “Türkiye’yi çıkmazdan kurtarabilecek tek isim olduğu halde ekranlara çıkartılmadığını” öne sürdüğü yazısında “Mesih”lik iddiasında bulundu: “Evet, Mesih, sistem tarafından ekranlara çıkartılsa idi Mesih olamazdı. Çünkü Mesih’in ekranlardan indiği görülmemiştir. Sistem Mesih’i yasaklar. Mesih ise rüyalardan çıkıp toplumun başına geçerek çözümü yasaklayan sisteme son verir ve yeni rotaya önderlik eder.”

Son elli yılda girdiği seçimlerde yüzde 1’i bile bulamadığı halde sürekli olarak ayakta kalmayı başaran politikacı Doğu Perinçek, bugünlerde, “televizyonlara çıkartılmamasına” tepkili. Bunu da, yazılarında konuşmalarında sık sık dile getiriyor. Perinçek, Aydınlık’ta yer bulan “Mesih Ekranlardan mı İner?” başlıklı yazısında, “ekranlara çıkartılmaması”nın aslında “Mesih”liğine işaret ettiğini öne sürdü. Sistemin tıkandığını, bu tıkanıklığı kendisinden ve partisinden başka hiçbir gücün aşamayacağını öne süren Perinçek, “Millet televizyon ekranlarından o çöküşü seyrediyor” dedi.

Hiçbir Mesih Ekrana Çıkartılmamıştı, Ben de Çıkartılmıyorum, Öyleyse Ben de Mesih’im!

Perinçek, sonrasında sözü Mesihlik İddiası’na getirdi:



“Çıkmazda olan sistem, kendiliğinden sürülüp gitmez. Onu sürüp götüren sınıfsal kuvvetler vardır. Yeni sistem de eskiyen sistemi kendiliğinden yenip gelmez. Yeniyi getiren sınıfsal kuvvetler vardır. O sınıfsal kuvvet bugün üreten sınıflardır. Tek tek sayarsak: İşçiler, çiftçiler, esnaf ve zenaatkâr, sanayici ve tüccar. Bugün bu sınıflar, ekmek teknesini korumak ve büyütmek programında birleşmek durumundalar. Yine bu sınıflar, devletin bağımsızlığı ve vatanın güvenliği için aynı cephedeler.



Böyle dönemlerde toplumun beklediği Mesih ortaya çıkar. Hasan Ayvaz arkadaşımın babası, çeşitli alâmetlere bakarak, “Hele oğul, Vatan Partisi şu kitaplarda yazılan Mesih olmaya” der imiş. Evet Vatan Partisi, O Mesih’tir. Sistem tarafından ekranlara çıkarılsa idi, Mesih olamazdı. Çünkü Mesih’in ekranlardan indiği görülmemiştir. Ama toplumun rüyâlarında her zaman vardır.



Sistem, Mesih’i yasaklar. Mesih ise rüyâlardan çıkıp toplumun başına geçerek çözümü yasaklayan sisteme son verir ve yeni rotaya önderlik eder.”