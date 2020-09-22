Bunu bile eline yüzüne bulaştırdı! İmamoğlu'nun son rezaleti "bu kadar olmaz" dedirtti

Seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son rezaleti "bu kadar olmaz" dedirtti. Kurban Bayramı'nda "Kurbanlarınızı bize bağışlayın fakir fukaraya dağıtalım" diyen İmamoğlu'nun bu işi de eline yüzüne bulaştırdığı öğrenildi.

Kurban etleri murdar edildi

Vatandaşlara hizmet yerine eziyet eden ve bugüne kadar İstanbul için tek bir çivi dahi çakmayan İmamoğlu, kurban etlerini bile layığıyla vatandaşlara dağıtmayı beceremedi. İBB tarafından vatandaşlara dağıtılan kurban etlerinin murdar edildiği ortaya çıktı.

Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmak üzere bir kampanya başlatıldığını duyuran İmamoğlu, kurban kesmek isteyen vatandaşların İBB İstanbul Vakfı'na bağış yapmasını istemişti.

Konserve halinde vatandaşlara gönderilen etlerin heba edilmesi büyük tepki topladı. Bir vatandaş İBB tarafından kendisine gönderilen kurban etlerinin görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde konserve içerisinde gelen etlerin bozulduğu, kurtlandığı ve renk değiştirdiği görüldü.

İmamoğlu idaresindeki İBB'ye sosyal medya üzerinden isyan eden vatandaşlar, "Bir işlerini de düzgün yapsalar", "Rezillik bu başka lafa gerek yok", "Hangi işi doğru yaptı ki", "33 yıldır İstanbul’dayım böyle bir yönetim görmedim" şeklinde tepkilerini dile getirdi.