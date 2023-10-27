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Siyaset Bunu başkası yapsa neler olurdu neler! CHP’den tuvalet etrafına Mustafa Kemal afişi
Siyaset

Bunu başkası yapsa neler olurdu neler! CHP’den tuvalet etrafına Mustafa Kemal afişi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 15:00:00 -
Bunu başkası yapsa neler olurdu neler! CHP’den tuvalet etrafına Mustafa Kemal afişi

Antalya'da CHP'li belediye, tuvalet etrafına astığı Mustafa Kemal fotoğrafı nedeniyle büyük tepki çekti.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı sahilinde bulunan tuvaletlerin çevresine, Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı kutlama ve kutlama duyuruları içeren pankartlar astı.

Antalya Belediyesi’nden Atatürk'e büyük saygısızlık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı paylaşımda skandala imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait reklam alanlarına astırdığı afişlerde Mustafa Kemal'in fotoğrafına yer vermeyen Özel, sadece kendi fotoğrafına yer verdi. Reklam panolarına tepki gösteren vatandaşlar ise sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar "Özgür uçtu, kendisini Atatürk sanıyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

BUNLAR YUNAN ÇOCUKLARI ATATÜRKE BİLE SAYGILARI YOK

Atsız

Demek ki CHP, o afiş için orayı uygun görmüş. Yoksa oraya o afişi asmazdı. Böyle bir afişi biz tuvalet çevresi dışında başka bir yere assak CHP' lilere göre yobazlık yapmış olurduk. Yobazlık yapmamak adına bizde böyle afişleri CHP gibi tuvalet çevresine asarız.
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