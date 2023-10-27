Bunu başkası yapsa neler olurdu neler! CHP’den tuvalet etrafına Mustafa Kemal afişi
Antalya'da CHP'li belediye, tuvalet etrafına astığı Mustafa Kemal fotoğrafı nedeniyle büyük tepki çekti.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı sahilinde bulunan tuvaletlerin çevresine, Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı kutlama ve kutlama duyuruları içeren pankartlar astı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı paylaşımda skandala imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait reklam alanlarına astırdığı afişlerde Mustafa Kemal'in fotoğrafına yer vermeyen Özel, sadece kendi fotoğrafına yer verdi. Reklam panolarına tepki gösteren vatandaşlar ise sosyal medyadan tepki gösterdi.
Bazı kullanıcılar "Özgür uçtu, kendisini Atatürk sanıyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kaynak: Sabah