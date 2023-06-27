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Sağlık Bunları yiyenler yataktan zımba gibi kalkıyor! Sabahları yorgun uyananlara Canan Karatay liste verdi
Sağlık

Bunları yiyenler yataktan zımba gibi kalkıyor! Sabahları yorgun uyananlara Canan Karatay liste verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-27 18:56:00 - 2023-06-27 19:09:00
Bunları yiyenler yataktan zımba gibi kalkıyor! Sabahları yorgun uyananlara Canan Karatay liste verdi

Sağlıklı yaşam için verdiği doğal beslenme önerileriyle yakından takip edilen Prof. Dr. Canan Karatay, sabah yorgun uyananlara için doğal besinlerden oluşan listeyi açıkladı. İşte detaylar...

Sağlıklı yaşam için verdiği doğal beslenme önerileriyle yakından takip edilen Prof. Dr. Canan Karatay, sabah yorgun uyananlara için doğal besinlerden oluşan listeyi açıkladı. İşte detaylar...

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, güne yorgun ve halsiz başlayanlar için sabahları sizi dinç tutacak formülü açıkladı.

Canan Karatay, vücutta enerji taşması sağlayacak olan bir gıdadan bahsetti. Tereyağının faydalarından bahseden Canan Karatay, hakiki köy tereyağının ölçülü şekilde kullanıldığı takdirde zararı değil faydaları olduğunun altını çizdi. Canan Karatay, sabahları daha dinç olmak ve kolayca uyanmak için köy tereyağının tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Hakiki köy tereyağını bir sabah bir de akşam olmak üzere günde toplamda iki kez tüketmek vücudun enerji depolaması için yeterli oluyor. Tereyağını tek başına tüketmek gibi dilerseniz eritip pekmez ile karıştırarak da tüketebilirsiniz. Canan Karatay tarafından açıklanan etkili tüketim yollarından biri ise, tereyağını yumurta sarısı ile birlikte tüketmek.

Canan Karatay aynı zamanda Anadolu'da geleneksel olarak devam edilen bir uygulamadan da bahsetti. Kuyruk yağı olarak bilinen hayvansal yağın Anadolu'da eritilip içildiğinden bahseden Canan Karatay, bu uygulamanın alışkanlık olmasının ömrü uzattığından bahsetti. Kuyruk tereyağı eritip içenlerin 90-95 yaşına kadar yaşadığına değinen Canan Karatay, kavurmanın yağı ile birlikte tüketilmesi gerektiğini vurguladı.
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Yağ tüketiminin kalp damarlarını tıkadığı ve kalbe zarar verdiği iddiaları üzerine de konuşan Canan Karatay, enerji depolamak için tereyağı kullanmak isteyenlere müjdeyi verdi. Kalbe zarar veren yağların işlenmiş trans yağlar olduğunu aktaran Canan Karatay, ölçülü tüketildiği takdirde tereyağının böyle bir zararının asla olmadığının altını çizdi.

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