Bunları söylemek için finans uzmanı olmaya gerek var mı Özgür?
CHP'lilerin "ekonomist" diye pazarladığı Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından, başında "ekonomist" sıfatı olmayan kişilerin "bunlardan uzak durun" dediği konulara ilişkin nihayet uyarıda bulundu.
Borsa, şans oyunları gibi insanları kumar bağımlılığına alıştıran işlemlere, Özgür Demirtaş'tan nihayet bir uyarı geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, "Sevgili Arkadaşlar, Bu postumu dikkatlice okur musunuz?" dedikten sonra ucu kumara çıkan işlemlere ilişkin, "Forex'den, şans oyunlarından, yüksek kaldıraçlı işlemlerden, kısa vadede yüksek kazanç vadeden kişilerden, uzak durun. Beni seviyorsanız bu uyarılarıma uyun." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcıları, Demirtaş'ın uyarısına, "Bunları söylemek için finans uzmanı olmaya gerek var mı Özgür?" karşılığını verdi.
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