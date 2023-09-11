Bunları mutlaka kontrol edin! İkinci el elektrikli araç alırken çarpılmayın!

Ülkemizde elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması konusunda önemli adımlar atılmaya devam ederken sektöre yönelik altyapı çözümleri de geliştiriliyor. Türkiye'de sayıları 30 bini aşan elektrikli araçlar, ikinci el pazarında da yerini almaya başladı.

Satın almadan önce tavsiyeler

Artık belirli kilometre ve yaşa ulaşan elektriklilerin de tıpkı konvansiyonel motorlu araçlar gibi satın alınmadan önce belirli kontrollerden geçmesi tavsiye ediliyor. Ön takım, süspansiyon ve fren aksamı benzinli ve dizel araçlarla benzer olan elektriklilerin en önemli hususları ise güç ihtiyacına cevap veren elektrikli motoru, aktarma organları ve bataryaları oluyor.

Kontrol etmek şart!

Yüksek tork sebebiyle ön takımın ve lastiklerin çabuk aşındığını söyleyen Pilot Garage Genel Müdürü Cihan Emre, "Özel arıza tespit cihazlarıyla pil ne kadar şarj edilmiş ne kadar ömrü kalmış ve kaza geçmişi varsa araç doğru onarılmış mı, kapsamlı şekilde kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz. Bu araçların en pahalı parçaları pilleri. İstanbul gibi zorlu yol şartlarında araç altını vurduysa, pili zarar görmüş mü kontrol edilmeli. Bataryası hasarlı bir aracın onarım maliyeti çok yüksek olur. İkinci el elektrikli araç satın alırken tabiri caizse çarpılmayın." dedi.

Tespit cihazları var

Özel elektronik tespit cihazları ile elektrikli araçların kilometre tespitinin yapıldığını ve yapılan kilometreyle, ilk günden bu yana gerçekleştirilen şarjın birbirini tutup tutmadığına bakıldığını dile getiren Emre, "Şarj ömrü tıpkı telefonlarda olduğu gibi zaman içerisinde kısalıyor. Çok kilometre yapmış bir elektrikli aracın otomatikman pil sağlığı da düşer. Pilin değişimi ise gerçekten çok maliyetli. Bu yüzden elektrikli araçların da ekspertiz işlemlerini önemsiyoruz" dedi.

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