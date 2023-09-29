  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akşener’in ‘ip’ini yavuz çekecek

Bölgeden gaz fışkırıyor! Yeni doğalgaz müjdesi her an gelebilir, TPAO duyurdu

AB ülkeleri başaramadı, dünya Türkiye ve Yunanistan'ı konuşuyor! 'Resmi olmasa da çığır açacak bir anlaşma'

Akaryakıtta dev zam kapıya dayandı! Bu zam araçları otoparka çektirir

Menendez'in yerine gelen isim Yunanistan'ı şok edecek! Göreve gelir gelmez Türkiye duyurusu yaptı

FETÖ'ye "Transfer Operasyonu"! Örgütün finans kaynağına şok darbe

Duyan duymayanlara haber etsin! Emeklilere 20 bin lira müjdesi

Ne oldu Vardanyan! Ermenistan ve Rusya'da şok, Karabağ'da tarihi anlar

Mavi Vatan'ın 2 neferi! Cihat Yaycı yorumladı: 'Bir emirle silahları kuşanacak'

Petrol emareleri sonrası flaş karar! İki il karış karış aranacak
Gündem Bunları idam edin! Para için yaptıkları şerefsizliğe bakın
Gündem

Bunları idam edin! Para için yaptıkları şerefsizliğe bakın

Yeniakit Publisher
2023-09-29 13:32:00 -

Üsküdar’da iş insanı S.B. ile yanındaki emekli polis İ.B.'yi kaçıran ve S.B.’nin ailesinden 26 milyon lira fidye istemeye hazırlanan 4 kişi yakalandı. Kaçırılan S.B. ile İ.B. ise kurtarıldı.

Üsküdar Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.55 sıralarında Volkswagen marka araç içerisinden çıkan Yaşar P.(46), Fırat B.(34), Ferdi Ü.(28) ve Batuhan B.(26) önlerini kestikleri iş insanı S.B. ve emekli polis İ.B.’yi araçlarından kaçırdı. Gasp Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı baskınla Pendik'te tespit edilen gecekonduya yapılan baskında kaçırılan S.B. ile İ.B. kurtarıldı. Şahıslar tedavi amaçlı Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şüpheli 4 kişi ise yakalandı. Şahıslardan Yaşar P.’nin üzerinden kendisinin fotoğrafı bulunan Hakan Ö. adına düzenlenmiş, sahte Personel Kimlik Kartı ve 5 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Aracın önünü kesip kaçırdılar

Kaçırma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir minibüsle, mağdurların içinde bulunduğu aracın önünü kesen şüphelilerin onları önce yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri ve geldikleri araca bindirerek uzaklaştıkları görülmekte.

26 milyon TL fidye isteyeceklerdi

Kurtarıldıktan sonra ifade veren işadamı S.B. "Onların MİT'çi olduklarına inandım. Birbirlerine 'Başçavuşum', 'Binbaşım' diye hitap ediyorlardı. 'Başkan' olarak hitap ettikleri bir kişiye telefon edip bilgi veriyorlardı. Bizi sürekli darp ettiler. Başımıza siyah torba geçirip, ellerimizi bağlamışlardı. Kendi aralarında ailemden 26 milyon lira fidye istemeye hazırlandıklarını duydum. Sonra polis baskın yapıp bizi kurtardı" dedi.

İdam edin bunları

Türkiye'de son dönemlerde akli vaka sayıları, cezaların yetersizliği sebebiyle zirve yapmış durumda. Sayfalarca kaydı bulunan şahıslar ellerini kollarını sallayarak toplum içinde dolaşıp rahatça suç işleyebiliyor. İnsanların hayatı için büyük risk oluşturan bu suç hastalarına karşı vatandaşlar, idama varan cezaların verilmesi için yetkililere çağrı yapıyor.

Yaptıklarını duyan 'idam' çağrısı yaptı
Yaptıklarını duyan 'idam' çağrısı yaptı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaptıklarını duyan 'idam' çağrısı yaptı

İdam edin bunları! Haraç cinayeti
İdam edin bunları! Haraç cinayeti

Gündem

İdam edin bunları! Haraç cinayeti

Darısı Türkiye'nin başına! ABD'de cinayet hükümlüsü idam edildi
Darısı Türkiye'nin başına! ABD'de cinayet hükümlüsü idam edildi

Dünya

Darısı Türkiye'nin başına! ABD'de cinayet hükümlüsü idam edildi

Beslemeyin idam edin!
Beslemeyin idam edin!

Gündem

Beslemeyin idam edin!

Bakan Yerlikaya duyurdu! 49 'idamlık' yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 49 'idamlık' yakalandı

Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! 49 'idamlık' yakalandı

Türkiye'de artık idam şart! Adana'da vahşet
Türkiye'de artık idam şart! Adana'da vahşet

Gündem

Türkiye'de artık idam şart! Adana'da vahşet

Polisten 'idamlıklara' operasyon
Polisten 'idamlıklara' operasyon

Gündem

Polisten 'idamlıklara' operasyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23