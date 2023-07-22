Bunlardaki kafa işte bu kadar? Oku Zeynep, bahçesinden petrol fışkıranlar bak ne yapacakmış!

Gürcanlı, "TOGG hediye etmek de çok ilginçti. Bahçesine kuyu kazsan petrol fışkıracak adamlara elektrkli araba hediye nedir?" diye soran Gürcanlı, Erdoğan'ı aklınca, "Şimdi biz onlara elektrikli araba hediye ederek büyük br jest yapmış olduk." sözleriyle hedef aldı.

Bunlardan haberin yok mu Zeynep?

Zeynep Gürcanlı, "TOGG hediye etmek de çok ilginçti. Bahçesine kuyu kazsan petrol fışkıracak adamlara elektrikli araba hediye nedir?" TOGG'u küçümseyip, Arabistan'ın petrol zengini olduğunu ima etti.

Halbu ki Suudi Arabistan şirketi Ceer, TOGG'dan ilham alıp Foxconn iş birliğiyle BMW teknolojilerini kullanarak elektrikli araç üretip ihraç edeceklerini açıklamıştı.



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