Bunlarda oyun bitmez! Çok aşağılık, çok şerefsizler

Star yazarı Coşkun Başbuğ, Orta Doğu’da oynanan tehlikeli oyunları ve küresel güçlerin sinsi planlarını ele aldı. Başbuğ, Gazze’de yaşananların ardından İsrail ve Amerika’nın Filistin’i suçlu, İsrail’i masum gösterme çabalarını vurguladı. Hamas’a yönelik algı operasyonlarıyla, dünya kamuoyunun kandırılmaya çalışıldığını belirten Başbuğ, İsrail’in kendi çıkarları uğruna uluslararası kamuoyunu manipüle ettiğini ifade etti. Coşkun Başbuğ, şunları kaydetti:

"Orta Doğu karmakarışık...

İşler gittikçe sarpa sarıyor, açılan çukur giderek derinleşiyor.

Çukuru açanlar açtıkları çukura düşüyorlar, yarattıkları bataklıkta çırpındıkça batıyorlar.

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de üç paralık akıllarıyla oyun kurmaya kalkıyorlar.

Akıl üç kuruşluk olunca da yapılanlar yüze göze bulaşıyor ve cevap bekleyen sorular birbiri ardına diziliyor.

Böylesi bir tablo içinde küresel eşkıya şimdilerde yeni bir oyun kurguladı.

Bu oyunu diğerlerinden ayıran özellik tehlikeli oluşu.

Çok sinsi oynanıyor ve inanılmaz tehlikeli ilerliyor.

Bu nedenle bugünkü yazımın konusunu bu oyuna ayırdım.

Dikkat ederseniz Haniyye'nin öldürülmesinden hemen sonra Gazze konusunda ilginç gelişmeler, önemli kırılmalar yaşanmaya başladı.

Tesadüf müdür bilinmez ama Haniyye sonrasında başlayan bu süreçte işler Filistin'in aleyhine İsrail'in lehine işlemeye başladı.

O gündür bugündür birileri sinsi sinsi İsrail'i bataklıktan çekmeye, Hamas'ı ise bataklığa itmeye çalışıyor.

O zaman başa dönelim ve soralım...

Kim ya da kimler bu dengeyi değiştirmek istiyor.

Elbette küresel çetenin katilleri İsrail ve azmettiricisi Amerika.

Peki nasıl yapıyor Amerika ve suç ortağı İsrail bu işleri.

Çok basit...

Önce konuyu gündeme taşıyıp süreci işliyorlar, ardından o sürecin sonunda İsrail'i masum Hamas'ı ise suçlu çıkarmaya çalışıyorlar.

Detayına ineceğim ama inmeden, bu başlığa girmeden İsrail ile Hamasın mevcut durumunu incelemek istiyorum.

Bugün gerçek odur ki, Gazze'de yaşananlardan dolayı ben dahil tüm dünya İsrail'e inanılmaz bir kin ve nefret duyuyor, Hamas'a ise inanılmaz bir sevgi.

Bugün yeryüzünde bulunan bütün İsrailler, bulundukları ülkelerde sokağa çıkıp ben İsrail vatandaşım diyemiyorlar.

Durumları bu derece vahim.

İnsanlık haklı mı?

Hem de yerden göğe.

Filistin'e ise inanılmaz bir sevgi ve destek var.

Avrupa'da benim diyen başkentlerin metrolarında Filistin bayrağı çıkartmaları, Filistin'le ilgili objeler, övgü ve destek dolu sözler duvarları süslüyor.

Futbol maçlarında Filistin askıları, Gazze'de yaşananları protesto etmek için düzenlenen eylemler de Filistin bayrakları elden ele geziyor.

Bu halleriyle Filistin şu an tüm dünyada bir kahramanlık objesine dönüşmüş durumda.

Küresel Çete için bu durum son derece sakıncalı ve sıkıntılıdır.

Acilen bu olumsuz havanın değiştirilmesi ve Amerika ile birlikte onun tetikçisi İsrail'in bu ortamdan çıkarılması gerekir.

Bu planı uygulamak için adım adım tuzaklar kuruldu.

Önce bir ateşkes havası yaratıldı.

Amerika kendini orta Doğu'da akan kani durdurmaya çalışan sevgi pıtırcığı bir ülke konumuna getirdi.

Tetikçisi İsrail'i ise savaşan iki taraftan masada olmak isteyeni gibi lanse edildi.

Ardından Mısır ve Katar'ı da kendisiyle fikir birliği içinde olan iki Müslüman ve Arap devlet olarak sunuyor.

Yani adil masa...

Bu tiyatroda Hamas'ı ise masadan kaçan, savaştan yana tavrı olan, anlaşılmaz ve anlaşmaz bir örgüt olarak gösteriyor.

Yav siz dalga mı geçiyorsunuz?

Hayır dalga geçmiyorlar.

Çünkü anlaşmanın maddelerinde Hamasın asla kabul etmeyeceği, ettiği takdirde davaya en büyük ihaneti edeceği maddeler var.

Peki bile bile bu oyun neden oynanıyor?

Dedik ya dünya kamuoyuna Hamas masadan kaçan diğerleri ise anlaşmadan yana tavır alan yapılar olarak gösterilecek.

Böylelikle Hamas'a olan sevgi, İsrail'e olan nefret azaltılacak.

Oyunun hepsi bu mu?

Olur mu...

Geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'de bir patlama meydana geldi.

İsrail patlamanın İsrail'e yapılan bir terör saldırısı olduğunu duyurdu.

Peki gerçek bu muydu?

Elbette değil.

İsrail bu saldırıyı kendisi planlamıştı.

Saldırı öyle olmalıydı ki hiçbir İsrail Vatandaşı ölmemeli ve hiçbir hasar oluşmamalı yani karizma çizilmemeliydi.

Saldırı Hamas'ın üstüne yıkılmalı ve böylelikle dünya kamuoyu nezdinde mağdur İsrail terör örgütü Hamas imajı oluşmalıydı.

Öyle de oldu.

Sözde bir terör saldırısı gerçekleşmişti ve ne hikmetse saldırıda sadece bir kişi ölmüştü o da saldırıyı düzenleyen terörist.

Bugüne kadar gazetecileri öldüresiye döven, bugüne kadar en çok gazeteci katleden İsrail her ne hikmetse bu olayda gazetecileri büyük bir nezaketle görüntü almaları için kolundan tutup olay mahalline götürüyorlardı.

Bu sinsi oyun hızlanacak, devamı gelecek çok dikkatli olmak gerekir.

Çünkü çok aşağılık, çok şerefsizler."