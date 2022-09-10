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Birçok kez terör örgütlerine sığınak olan İsveç'te YPG/PKK yandaşları Türkiye aleyhinde gösteri yaptı. Göstericiler terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını taşırken terörist başı Öcalan'ın da posterlerini açtı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 23:02:00 -
Bunlarda 'NATO' kafa 'NATO' mermer! 'Veto' tokadı yükleniyor

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Norra Bantorget Meydanı'nda saat 14.30 sıralarında toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.

Türkiye aleyhinde slogan attılar

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

Terör örgütünü destekleyen adaylara oy istediler

Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi. Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

 

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