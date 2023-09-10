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Siyaset Bunlarda gerçekten utanma kalmamış! Mansur Yavaş: Fark atacağız
Siyaset

Bunlarda gerçekten utanma kalmamış! Mansur Yavaş: Fark atacağız

Yeniakit Publisher
2023-09-10 21:31:00 - 2023-09-10 21:44:43
Bunlarda gerçekten utanma kalmamış! Mansur Yavaş: Fark atacağız

2023 seçimine giden süreçte seçmenlerini aptal yerine koyanlar 2024 yerel seçimi için de aynı yolda devam etmeye hazırlanıyor.

Sorumlu olduğu şehirleri bırakıp, "cumhurbaşkanı yardımcısı" gazıyla şehir şehir dolaşan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, anket firmalarının gerçek rakamlarını seçmenden saklayıp, Kılıçdaroğlu'nu seçime giden süreçte cumhurbaşkanı ilan etti.

Yalanlarından seçim akşamında bile vazgeçmeyen İmamoğlu ve Yavaş, sandıkta Kılıçdaroğlu'nun önde gittiği yalanını da söyledi.

Son ana kadar aynı yalanda ısrar edenler şimdi de yerel seçimler için düğmeye bastı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstereceklerini söylediği Mansur Yavaş ilk açıklamasında, "fark atacağız" yalanıyla şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz."
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