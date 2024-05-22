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Medya Bunlar yoldan çıkmaya hazır, pahalı şarap içmek için herkese güzellemeler yapabilen, 40 yıldır kimi güçlü gördülerse ona yanlayan adamlar! Hepsinin gerçek yüzü ortaya çıktı
Medya

Bunlar yoldan çıkmaya hazır, pahalı şarap içmek için herkese güzellemeler yapabilen, 40 yıldır kimi güçlü gördülerse ona yanlayan adamlar! Hepsinin gerçek yüzü ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 17:55:00 -
Bunlar yoldan çıkmaya hazır, pahalı şarap içmek için herkese güzellemeler yapabilen, 40 yıldır kimi güçlü gördülerse ona yanlayan adamlar! Hepsinin gerçek yüzü ortaya çıktı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yanında 45 "candaş" gazeteciyle Roma'ya yaptığı şatafatlı geziyle ilgili bir eleştiri de Zafer Şahin'den geldi. "Suçlu İmamoğlu mu gazeteciler mi?" sorusuna cevap arayan Şahin, "Asıl üzerinde durulması gereken şey, bu adamların yıllardır 'Büyük gazeteci' pozlarıyla ülkede ahkam kesmeleri ve belli bir sosyoloji tarafından bir şey zannediliyor olmaları. Roma seyahati hepsinin gerçek yüzünü Türkiye’ye gösterdi" dedi. İşte Şahin'in Milliyet gazetesindeki o yazısı:

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yanında 45 "candaş" gazeteciyle Roma'ya yaptığı şatafatlı geziyle ilgili bir eleştiri de Zafer Şahin'den geldi. "Suçlu İmamoğlu mu gazeteciler mi?" sorusuna cevap arayan Şahin, "Asıl üzerinde durulması gereken şey, bu adamların yıllardır 'Büyük gazeteci' pozlarıyla ülkede ahkam kesmeleri ve belli bir sosyoloji tarafından bir şey zannediliyor olmaları. Roma seyahati hepsinin gerçek yüzünü Türkiye’ye gösterdi" dedi. İşte Şahin'in Milliyet gazetesindeki o yazısı:

"İmamoğlu’nun yanına 45 gazeteci alarak Roma’ya gitmesi doğal olarak tartışılıyor.

Gazeteci davet edildiği yere “Haber amaçlı’ olma şartıyla gider. Cumhurbaşkanının seyahatleri hariç yol ve konaklama masrafları da genellikle davet eden kuruluş tarafından karşılanır.

Buraya kadar eleştirilecek bir şey yok. Sıkıntı o gezideki bazı gazetecilerin yıllardır “Yandaş” diye etiketledikleri meslektaşlarına haksızca yönelttikleri eleştirilerin tam tersi bir davranış sergilemeleri.

Meğer bu arkadaşlar için kamunun parasıyla ballı gezilere gitmek, lüks otellerde pahalı şaraplar tüketmek etik açıdan hiçbir sorun teşkil etmiyormuş!

Yandaş diye sosyal medya trollerine hedef gösterdikleri gazetecilere attıkları iftiralar hep kendi mahallelerine selam çakmak içinmiş.

Ben bu olayda İmamoğlu’nu sadece pahalı otel tercihi sebebiyle eleştiririm.

Roma’ya işini yapmaya giden gerçek basın emekçilerini ayırarak yazıyorum…

Yoldan çıkmaya bu kadar hazır, pahalı şarap içmek için herkese güzellemeler yapabilen, 40 yıldır kimi güçlü gördülerse ona yanlayan adamları elbette İmamoğlu da kullanmak isteyecektir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Sonuçta o da bir siyasetçi.

Efendim bunu kamunun parasıyla yapıyor! O başka bir tartışma.

Asıl üzerinde durulması gereken şey, bu adamların yıllardır “Büyük gazeteci” pozlarıyla ülkede ahkam kesmeleri ve belli bir sosyoloji tarafından bir şey zannediliyor olmaları.

Roma seyahati hepsinin gerçek yüzünü Türkiye’ye gösterdi.

Fena da olmadı hani…"

 

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