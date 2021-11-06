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Gündem Bunlar yalan mı Selahattin Demirtaş?
Gündem

Bunlar yalan mı Selahattin Demirtaş?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Ne benim ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir ilişkisi, bağlantısı yok." paylaşımlarına sosyal medyada tepki yağmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 18:31:00 -
Bunlar yalan mı Selahattin Demirtaş?

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

HDP’li tutuklu Selahattin Demirtaş’ın, "Ne benim ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir ilişkisi, bağlantısı yok." sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutukluluğunun beşinci yılının dolması vesilesiyle avukatları aracılığıyla bir Alman haber ajansına yaptığı açıklamada kullandığı "Ne benim ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir ilişkisi, bağlantısı yok." açıklamasına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. sosyal medyada yapılan tepkilerde Demirtaş'ın kandilde terörist başlarıyla çekilmiş fotoğrafları paylaşılarak, 'bunlarda mi yalan Demirtaş' ifadeleri kullanılıyor. PKK paçavrası önünde çekilmiş fotoğrafın altına da, “Arkadaki de Picasso’nun ağlayan kadın adlı tablosu zaten” sözleriyle adeta dalga geçtiler.

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