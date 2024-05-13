Bunlar vicdan, namus, adalet duygularını yitirmişler! “Madem berber 500 lira oldu, ben de çakayım gitsin” diyorlar

Yüksel Aytuğ, geçtiğimiz günlerde kızının kırılan trambolinine kaynak yaptırmak için gittiği Sarıyer’deki bir demirciyle arasında geçen şaşkına çeviren diyalogu aktardı. Demircinin kendisinden, taş çatlasa 150 lira tutacak bir iş için tam 500 lira istediğini belirten Aytuğ, “Peki neden böyle oluyor? Vicdan, namus, adalet duygularını yitirmişler de ondan. Üstelik birbirlerini de zehirliyorlar. ‘Madem berber 500 lira oldu ben de çakayım gitsin’ diyorlar” dedi. Aytuğ, Sabah gazetesindeki dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“Geçenlerde kızımın kırılan trambolinine kaynak yaptırmak için Sarıyer Maden mahallesinde bulunan bir demirciye gittim. Kulübeden bozma, derme çatma atölyede çırağı da olmadığı için o kaynak yaparken demirleri ben tutmak zorunda kaldım. (Çıkan kıvılcımlar yüzünden kazağım da yandı)

İşlem tam 10 dakika sürdü. "Borcumuz ne kadar?" dedim. Gülerek "Bir berber parası" dedi. "Nasıl yani?" diye tekrar sordum, "500 lira" dedi.

Yahu bu nasıl bir vicdansızlıktır? 10 santimlik demir telini elektrik kaynağı ile tutturmanın bedeli nasıl 500 lira olur? O trambolini satmaya kalksam 500 lira veren çıkmaz.

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İşlemin maliyetini kafamdan hesapladım. Tel 5 lira, elektrik tüketimi 15 lira, 10 dakikalık işçilik taş çatlasın 100 lira. Haydi 30 lira da kira için koyayım. Yani? 150 liralık iş için istediği para 500 lira...

Peki neden böyle oluyor? Vicdan, namus, adalet duygularını yitirmişler de ondan. Üstelik birbirlerini de zehirliyorlar. "Madem berber 500 lira oldu ben de çakayım gitsin" diyorlar. Berberin bir kafayla bir buçuk saat uğraştığını unutarak hem de...

Esnaf, enflasyonu kat be kat ücretlere bindirip kendini kurtarıyor. Peki bordro mahkumu işçi, memur, emekli ne yapsın?

"İnsafınız kurusun" diyeceğim ama belli ki çoktan kurumuş... (…)”