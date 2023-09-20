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Medya Bunlar nasıl ulusalcı! Vatansever Sözcü'de (!) Azerbaycan sessizliği...
Medya

Bunlar nasıl ulusalcı! Vatansever Sözcü'de (!) Azerbaycan sessizliği...

Yeniakit Publisher
2023-09-20 16:32:00 - 2023-09-20 16:58:39

Azerbaycan'ın Karabağ'daki terör operasyonlarına Türkiye'den tam destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır" mesajı verdi.

ABD ise Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için başlattığı operasyonlarını, "endişeyle takip ediyoruz" diye yorumlayarak yine ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

İçimizdeki ikiyüzlüler!

Akit TV Manşetlerin Dili programında gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da, içimizdeki ikiyüzlülere dikkat çekti.

Karahasanoğlu, "Ulusalcı geçinen Sözcü gazetesi Azerbaycan'ın bu haklı operasyonuna birinci sayfasında bir satır bile yer vermemiş." dedi.

İşte Sözcü'nün bugünkü birinci sayfası:
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